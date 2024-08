A- A+

celebridades Tatá Werneck faz declaração para Bruna Marquezine no aniversário da atriz, em foto com a filha A estrela de 'Besouro azul' completa 29 anos no domingo (4): 'eu torço pra você como se fosse minha filha'

Amiga de longa data de Bruna Marquezine, Tatá Werneck emocionou e divertiu a web ao celebrar o aniversário da atriz, que completa 29 anos, em suas redes sociais neste domingo (4).

A apresentadora do "Lady Night" publicou uma foto da filha, Clara Maria, brincando com Bruna, além de outras imagens "pescadas" da internet, para se declarar: "torço por você como se fosse minha filha. Mesmo sabendo que na minha família não existem exemplares altos", disse.

"Hoje é aniversário da @brunamarquezine. Eu pego fotos do Google pra postar pq ela ganhou o mundo (merecidamente) e tô desatualizada nas fotos. Eu vejo ela brilhando com seu talento imenso e fico emocionada, porque quem já viu a Bru pessoalmente, não esquece", começou Tatá, seguindo com bom humor:

"Minha anjinha de luz, Princesola, put* , eu torço por você como se fosse minha filha. Mesmo sabendo que na minha família não existem exemplares altos. Eu falei pra Caca, quando se conheceram, que você era uma super heroína do filme. Aprenda a voar o mais rápido possível. Não decepcione uma criança. Voa, Bru! Põe essa hollywooda na bolsa e me traz minha base que não vende no Brasil. Te amo".

Os internautas reagiram à publicação: "Os melhores posts de parabéns para a Bruna, sempre serão os seus, eu amo a amizade sincera e linda de vocês ", disse uma seguidora. "As fotos que ela postou realmente sendo as primeiras que aparecem quando joga no Google "tata werneck e bruna marquezine" kkkkkk", apontou outra.

