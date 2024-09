A- A+

CINEMA Atriz do filme ''Mamonas Assassinas'' comenta episódios sobrenaturais em set Fernanda Schneider interpreta namorada de Dinho no longa sobre a banda

Em entrevista ao podcast "Pod Delas", a atriz Fernanda Schneider, que interpreta a namorada do cantor Dinho em "Mamonas Assassinas - O Filme", exibido em 2023, contou episódios sobrenaturais que teriam acontecido nas gravações. Num deles, sons chegaram a sair de um amplificador num momento em que não havia energia elétrica.

"Esse filme foi muito bizarro desde o início. Tinha sido gravado em 2016 e, do nada, apagaram tudo. Começou meio esquisito. Aí resolveram fazer de novo. Aí foi com a gente. Acredito que Deus queria que fosse com esse elenco", disse ela.



"A gente estava trabalhando com a família de todos os meninos muito 24 horas, sabe? A irmã do Dinho hoje em dia me chama de cunhada. A gente criou uma relação muito forte. E meio que a gente sentia que eles estavam ali. E a gente estava usando muito tudo deles. A bateria era do Sérgio, as roupas eram originais", disse a moça.

"Antes de a gente começar a gravar, uma das coisas que eu comecei a ficar assustada, estava um dia lindo, normal, e do nada começou a chover muito, muito. Era o único dia que a gente tinha para ensaiar a banda. Na hora que começou o 'tã tã tã', todas as luzes apagaram sendo que tinha gerador. Mas os instrumentos não pararam se sair no amplificador. Estava sem luz, sem energia. E assim que acabou a música, a luz acendeu e parou de chover".

