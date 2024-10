A- A+

ACESSIBILIDADE Curso gratuito sobre acessibilidade comunicacional da audiodescrição está com inscrições abertas Com aulas presenciais, curso de Fotodescrição acontece entre os dias 18 de novembro a 18 de dezembro

Democratizar acessos e, consequentemente, proporcionar inclusão, são motes do curso de Fotodescrição, que está com inscrições abertas e gratuitas para formação que vai ensinar técnicas de acessibilidade comunicacional da audiodescrição.

Com aulas presenciais - realizadas na Associação Pernambucana de Cegos (APEC), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da cidade - marcadas para começar no próximo dia 18 de novembro, o curso é destinado a pessoas acima dos 18 anos, com ensino médio completo. Interessados podem realizar a inscrição, preenchendo um formulário através deste link.

O que é audiodescrição?

Pensada para traduzir informações visuais por meio das palavras, a audiodescrição (AD) é uma técnica de tradução intersemiótica que faz com que pessoas cegas ou com baixa visão, vivenciem eventos e criem memórias imagéticas.









Para o curso, serão contemplados pelo menos 35 pessoas para participação em 17 encontros que, entre outras coisas, vai apresentar conceitos sobre fotografia, expografia e atendimento ao público de pessoas cegas ou com baixa visão.

“Quando promovemos a conexão da linguagem fotográfica com a técnica da AD potencializamos futuras experiências inclusivas em ambientes como galerias, mostras, exposições, inclusive nos ambientes virtuais como o Instagram e as plataformas online voltadas para fotografia”, destaca Michell Platini, co-idealizador do curso.

O projeto do curso de Fotodescrição tem o incentivo do Funcultura e foi idealizado de forma colaborativa pela Associação Pernambucana de Cegos (Apec) e a com Com Acessibilidade Comunicacional.

Serviço

Curso de Fotodescrição

Inscrições abertas neste link

Aulas de 18 de novembro a 18 de dezembro, das 14h às 17h

Onde: Associação Pernambucana de Cegos (APEC) - Rua Conselheiro Silveira de Souza, 85, Cordeiro

Informações: @fotodescricao

