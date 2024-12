A- A+

AUTO DA COMPADECIDA Trilha do "Auto da Compadecida 2" ratifica encantador fazer artístico do Nordeste Trilha sonora do filme ganha lançamento nesta quarta-feira (25), assim como o filme, que também faz sua estreia nos cinemas

O amor (en)cantado pelos irmãos Antonio e Mário Marcos (“Como Vai Você”) foi transmutado para a voz de Chico César, em reforço à querença de Rosinha por seu par.



Já a amizade universalmente versada por Milton Nascimento e Fernando Brant em “Canção da América”, deu ainda mais robustez à personalidade nordestina reverberada por João Gomes, trazendo de volta os indivisíveis João Grilo e Chicó.



E Nossa Senhora, a Compadecida, retornou em súplica levada pela rabeca de Beto Lemos e voz de Maria Bethânia, na inédita “Fiadeira”, composta pelo multiartista pernambucano Juliano Holanda.

A sonoridade de “O Auto da Compadecida 2”, sob assinatura de João Falcão e Ricco Viana, ganha lançamento nesta quarta-feira (25) nas plataformas digitais, concomitante à estreia nos cinemas do longa dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, com o 'quê' de artistas locais dando à obra, letra e voz.





“Eu estava em Fazenda Nova quando ele me ligou. Acho que o ambiente e a paisagem contribuíram na criação. Quando criança acompanhei algumas novenas, certamente há ecos daqueles cantos e ladainhas nela”, conta Juliano, em conversa com a Folha de Pernambuco, sobre o pedido do conterrâneo João Falcão para a música que abre cena em que Taís Araújo surge como a ‘Senhora’ da sequência da obra adaptada do saudoso Ariano Suassuna (1927-2014).

E como disse o próprio Juliano Holanda, “Bethânia deu o tom exato da interpretação, acrescentando uma dimensão sensível que estava muito além da minha percepção de compositor”.



De fato, e ‘sem fingir costume’ em dar voz a canções assinadas pela ovacionada cena musical pernambucana - tala qual o fez, por exemplo, em “Quero Você”, de Almério e Isabela Moraes - “Fiadeira” emociona em letra que evoca a já conhecida genialidade de Juliano em criar, neste caso, “canção que dança com a trama do filme”.

Um Auto de pernambucanidades

Além de Juliano Holanda e João Gomes, e do próprio João Falcão, diretor e roteirista de cinema e teatro, e também compositor - inclusive com assinatura, em parceria, em três faixas do álbum (“Baião de Dez Milhões”, “Danado de Ruim” e “Antonio do Amor”) - Pernambuco é contemplado também pelos violões e cavaco de Bozó 7 Cordas.



Henrique Albino, instrumentista e arranjador pernambucano, o trombone de Nilsinho Amarante e a voz de Surama Ramos completam o “time” pernambucanamente musical do filme, tomado por geografia e histórias nordestinas e, portanto, com roteiro musicado predominantemente por artistas da Região.

“Deus que me segure, agora vou me apaixonar”, na voz de Fatel e Ana Barroso, “Presepada do Forró”, com Sérgio Campelo, Cláudio Moura, João Falcão e Ricco Viana.



Falc˜ao e Ricco também estão em “Deus e o Diabo na terra de Nossa Senhora”, junto a Beto Lemos e Puppi completam as faixas de “O Auto da Compadecida 2” - que segue em sua continuidade, brincante, e não necessariamente com a “cara de Ariano” mas com o quê de nostalgia naturalmente poderosa e afeita ao fazer artístico das bandas do Nordeste.



Confira a ficha técnica das trilha do "Auto da Compadecida 2"



Baião De Dez Milhões (João Falcão e Ricco Vianna)

Voz - Juliana Linhares e Marcelo Mimoso

Carlinhos Borges- Arranjo

Ricco Viana- arranjo

João Falcão – arranjo

Ricco Viana – guitarra

Johann Alexander Brehmer- percussão

Felipe Costta – percussão

Laila Campelo - sanfona

Canção Da América (Milton Nascimento e Fernando Brant)

Voz - João Gomes

Carlinhos Borges- Arranjo

Ricco Viana- arranjo

João Falcão – arranjo

Ricco Vianna – ukelele

Johann Alexander Brehmer- percussão

Felipe Costta – percussão

Silva Barros – bateria

Antonio Van Ahn – Hammond/Piano

olucasbass - guitarra

Kevinho do Acordeon – acordeon

Pedro Huff – cello

Jr Cabeleira – teclado/arranjo

Carlos Martau – teclado/arranjo

Danado De Ruim (Ricco Viana, João Falcão e Beto Lemos)

Instrumental

Carlinhos Borges- Arranjo

Ricco Viana- arranjo

João Falcão – arranjo

Ricco Vianna – viola e guitarra

Henrique Albino – clarone/flauta

Beto Lemos - rabeca

Fiadeira (Juliano Holanda)

Voz - Maria Bethânia

Carlinhos Borges- Arranjo

Ricco Viana- arranjo

João Falcão – arranjo

Beto Lemos – rabeca

Puppi – cello

Ricco Vianna – violão

Deus Que Me Segure, Agora Eu Vou Me Apaixonar (remix)(Fatel)

Voz - Fatel e Ana Barroso

Carlinhos Borges- Arranjo

Ricco Viana- arranjo

João Falcão – arranjo

Henrique Albino – clarinete

Gelvane Barbosa – acordeon

Fatel – violão

Sebastian Notini - percussão

Ricco Viana - programação

Antonio Do Amor (João Falcão, Ricco Viana, Rafael Gomes e Bozó 7 Cordas)

Instrumental

Carlinhos Borges- Arranjo

Ricco Viana- arranjo

João Falcão – arranjo

Rafael Marques – bandolim

Bozó 7 Cordas - Violão 7 Cordas/Cavaco

Junior Teles – percussão

Felipe Costta – sanfona

Presepada No Forró (Sergio Campelo, Claudio Moura, João Falcão e Ricco Vianna)

Voz - Juliana Linhares e Marcelo Mimoso

Felipe Costta – sanfona

César Michiles – flauta

Gilu Amaral- percussão

Bozó 7 Cordas- Violao 7 Cordas/Cavaco

Carlinhos Borges – teclado

Carlinhos Borges- Arranjo

Ricco Viana- baixo

João Falcão - arranjo

Como Vai Você (Antônio Marcos e Mario Marcos)

Voz - Chico César

Ricco Viana - Arranjo

João Falcão- Arranjo

Carlinhos Borges- Arranjo

Ricco Viana- baixo

Silva Barros -bateria

Felipe Costta -sanfona

Daniel Mattos -guitarra

Johann Alexander Brehmer - percussão

Henrique Albino - Arranjador - Metais e Vocais

Henrique Albino - Sax/Flauta/Clarinete/Vocais

Carlos Martau – baixo

Nilsinho Amarante – trombone

Fabinho Costa – Trompete

Raquel Paz – Viola

Paula Bujes -viola

Rodrigo Leandro do Prado – cello

Antonio Van Ahn - Hammond/Piano/Dulceola

Surama Ramos - Vocal

Deus E O Diabo Na Terra De Nossa Senhora (Ricco Viana, João Falcão, Beto Lemos e Puppi)

Instrumental

Ricco Viana - Arranjo

João Falcão - Arranjo

Carlinhos Borges – Arranjo

Beto Lemos - rabeca

Puppi – cello

Canção Da América (Milton Nascimento e Fernando Brant)

Instrumental

Ricco Viana - Arranjo

João Falcão - Arranjo

Carlinhos Borges - Arranjo

Rafael Marques - Bandolim

Felipe Costta - Sanfona

