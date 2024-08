A- A+

RECIFE Ronaldo Correia de Brito lança nova obra literária nesta quinta (22), "Rio Sangue" O lançamento será feito na Livraria do Jardim, no Centro do Recife

Ronaldo Correia de Brito fará o lançamento da sua mais nova obra, o livro "Rio Sangue", nesta quinta-feira (22), no Recife.

Autor do "Baile do Menino Deus", o cearense Ronaldo é reconhecido por usar do imaginário popular e a oralidade brasileira em suas produções. Com o novo lançamento, não seria diferente.

Em um encontro e bate-papo aberto ao público, o autor lança sua nova obra na Livraria do Jardim, localizada no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, às 19h.

Ronaldo discutirá sobre o processo criativo de "Rio Sangue" e outras de suas obras, com sessão de autógrafos ao final.

O romance recria um Brasil mitológico, onde a vontade humana molda o destino através de histórias e lendas que se entrelaçam como afluentes de um grande rio, tecendo uma saga familiar repleta de conflitos de poder e paixões intensas.

Foto: Max Santos/Editora Alfaguara/divulgação

No sertão criado por Brito, a geografia é reinventada com divindades e assombrações, enquanto os personagens seguem um destino trágico e inescapável.

Após o bate-papo, os participantes terão a oportunidade de adquirir um exemplar autografado, participar de uma sessão de fotos e aproveitar um momento de interação com o autor e outros leitores.

O evento é gratuito, mas é possível garantir sua vaga através de inscrição no Sympla.

O autor

Natural de Saboeiro, no Ceará, Ronaldo Correia de Brito encena a peça "Baile do Menino Deus" há 27 anos.

Médico, escritor e dramaturgo brasileiro, ele conta com vasta produção de obras que incluem peças teatrais, crônicas, contos e romances.

Dentre seus trabalhos mais notáveis, além do "Baile do Menino Deus", algumas obras se destacam: "O Pavão Misterioso" (infantojuvenil), "A Arte de Torrar Café", "Faca", "Livro dos Homens", "Retratos Imorais", e "O Amor das Sombras".

O romance "Galileia" foi amplamente aclamado, recebendo o Prêmio São Paulo de Literatura e sendo traduzido para o espanhol, francês, italiano e hebraico.

Serviço:

Lançamento do livro "Rio Sangue", de Ronaldo Correia de Brito

Data: Quinta-feira, 22 de agosto

Horário: 19h

Local: Livraria do Jardim (Avenida Manoel Borba, 292, Boa Vista, Recife - PE)

Veja também

CINEMA Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 22 a 28 de agosto; confira