''A Quinta Noite'': livro é instrumento de preservação da vida de Santa Teresa de Jesus

A- A+

O livro ''A Quinta Noite: as pinturas sobre Santa Teresa de Jesus, na Ordem Terceira do Carmo - Recife'', será lançado nesta quinta-feira (22), às 15h, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo. A obra faz uma análise da representação da vida de Santa Teresa D’Avila.

''A Quinta Noite'' é de autoria do arquiteto e historiador José Luiz Mota Menezes, que faleceu em 2021, aos 85 anos. Ele promove o resgate de diversas pinturas presentes na sacristia e na Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo do Recife, em Pernambuco, da conhecida doutora da oração.

O livro ilustrado se transforma num instrumento relevante para a divulgação e preservação histórica de um acervo importante no âmbito nacional e internacional. José Luiz realiza uma leitura iconográfica que passa pela história da vida de Santa Teresa D’Avila, da Espanha, narrando através das pinturas e outras obras de artes suas diversas representações.

O historiador foi professor do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Conservação do Patrimônio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e membro da Academia Pernambucana de Letras (APL).

A atividade integra a programação da Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco e irá permitir ao público uma maior imersão no universo apresentado na obra. A publicação tem produção executiva de Clarisse Fraga, da Bureau de Cultura e conta com o incentivo do Funcultura-PE.

O lançamento é aberto ao público em geral e contará com a participação do Prior da Igreja de Santa Teresa D`Ávila, José Inácio, da primogênita do autor, Luciana Menezes e da produtora executiva responsável pela organização do livro, Clarisse Fraga. Além disso, o fotógrafo e historiador, Gustavo Maia, responsável pelo ensaio fotográfico que serve como guia para os textos do livro, também estará presente no lançamento.

Na ocasião, haverá uma breve apresentação da obra para o público presente com o auxílio de uma intérprete de Libras oportunizando assim, o acesso para as pessoas com deficiência auditiva. O evento é uma oportunidade para quem deseja conhecer e visitar a igreja que agora está com acesso mais restrito.

O livro é um dos maiores repositórios de representações pintadas sobre a Santa, narrado através das pinturas presentes na igreja e sacristia, quase todas de um único artista, João de Deus e Sepúlveda, possuidor de excelente formação e domínio dos temas.

Não se trata de uma análise teórica ou de sapiência sobre as pinturas, é simplesmente a divulgação de um tesouro artístico extraordinário e desconhecido da maioria dos brasileiros, inclusive dos pernambucanos.

Além das pinturas de João de Deus e Sepúlveda, a publicação ainda apresenta trabalhos realizados pelo artista Manuel de Jesus Pinto. Ambos pintores ativos no século XVIII, no Recife.

''Foram obras realizadas a partir de gravuras e pinturas existentes e de conhecimento dos dois artistas. No entanto, não são meras cópias, mas sim releituras de grande valor para a nossa arte barroca'', menciona o autor na publicação.

Releituras e novas composições de temas não explorados com tantos detalhes em outras igrejas dedicadas à reformadora religiosa, a freira Teresa D’ Ávila.

Para o fotógrafo Gustavo Maia, responsável por catalogar as imagens, esse estudo é mais um presente que o professor José Luiz da Mota Menezes deixa para a cidade do Recife. ''Uma verdadeira joia da arquitetura barroca, precioso edifício do Patrimônio histórico e cultural pernambucano'', considera.

O projeto prevê a publicação de mil exemplares físicos e disponibilização também em formato PDF acessível, com audiodescrição das imagens, no site www.bureaudecultura.com.br/livros, para que seja facilmente acessado por pessoas com deficiência visual, através de softwares leitores de tela, que fazem a narrativa em áudio.

Dos mil exemplares previstos, 50 serão entregues ao Funcultura e 400 serão distribuídos gratuitamente em escolas e bibliotecas públicas de Pernambuco, assim como outros órgãos voltados à Educação e Cultura, além da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (SEAD) e associações de pessoas com deficiência visual.

Os demais exemplares serão vendidos ao público geral interessado por R$ 40 no site.

A Igreja da Ordem Terceira do Carmo

Construída em 1700, possui um grande conjunto de pinturas dedicadas à vida de Santa Teresa de Jesus, que cobrem todo o forro e algumas paredes do templo. A ornamentação interior somente terminou em 1737, ocasião em que foi consagrada. A fachada principal possui um frontão rococó. A porta principal veio de Lisboa e foi confeccionada em falso mármore de lioz. Um forro em caixotões teve por propósito abrigar inúmeros painéis pintados formando um conjunto impressionante.

As gravuras ocupam grande importância na pintura dos interiores das igrejas no Brasil. Elas eram trazidas pelos artistas ou através das ordens religiosas ou demais interessados. O conhecimento iconográfico ficava por conta de quem as delineou. Não parece ter existido a criação própria de uma iconografia no Brasil e sim adaptações aos espaços pictóricos a tais representações destinados.

A cidade do Recife, em uma de suas igrejas, reúne o maior acervo de representações da Santa, Doutora da Igreja, Teresa d'Ávila. A Bahia somente tem poucas pinturas sobre sua vida em duas igrejas da Ordem Terceira do Monte Carmelo. A igreja da mesma ordem no Recife possui 60 quadros sobre a vida dessa reformadora religiosa, que viveu no século 16, na Espanha, tendo se iniciado na vida religiosa no Convento da Encarnação e fundado de muitos outros. Está a igreja ao lado dos grandes reformadores religiosos do século 16, qual um Inácio de Loyola, entre outros. Sua canonização ocorreu no dia 12 de março.

SERVIÇO:

Lançamento do livro "A Quinta Noite: as pinturas sobre Santa Teresa d'Ávila da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo - Recife/PE"

Quando: 22 de agosto, às 15h

Onde: Igreja da Ordem Terceira do Carmo, s/n, no bairro de Santo Antônio - Recife.

Os exemplares serão vendidos ao público em geral por R$ 40 e podem ser adquiridos no site Bureau de Cultura

Veja também

REDES SOCIAIS Instagram testa perfis no ''estilo TikTok'' com fotos e vídeos na vertical