homenagem Nome do futuro Parque do Bixiga opõe vereadores em SP entre Silvio Santos e Zé Celso Dono do SBT e criador do Teatro Oficina passaram quatro décadas brigando sobre o destino do terreno

O apresentador Silvio Santos e o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa passaram mais de quatro décadas brigando — inclusive na Justiça — por um terreno vizinho ao Teatro Oficina, no Bixiga, na região central de São Paulo.



O apresentador, morto no último sábado (17), era dono da área de 11 mil metros quadrados e queria erguer ali um conjunto de torres residenciais de 100 metros cada uma. E Zé Celso, falecido em julho de 2023, sonhava em transformá-la no Parque do Rio Bixiga.



No fim, o dramaturgo ganhou a disputa. No mês passado, a Prefeitura de São Paulo aprovou a criação do parque. Mas já começou outra briga, agora pelo nome do parque: José Celso Martinez Corrêa ou Silvio Santos?

O vereador Xexéu Tripoli (PSDB) propôs homenagear Zé Celso. O projeto, aliás, já passou pela Comissão de Justiça da Câmara Municipal. O vereador Rubinho Nunes (União Brasil), por sua vez, defendia que o parque se chamasse Família Abravanel, uma vez que Silvio ainda estava vivo e legislação veta que personalidades vivas nomeiem logradouros públicos. Agora, ele quer o nome seja Parque Silvio Santos.

— Entendo que Silvio Santos merece a homenagem porque o terreno era propriedade da família dele e por tudo o que ele representa para a cidade de São Paulo e para o Brasil. Zé Celso é uma figura pequena, não representa nada para a população em geral e só queria roubar o terreno do Silvio — diz Nunes.

Morto em um incêndio, aos 86 anos, Zé Celso criou o Teatro Oficina, revolucionou as artes cênicas brasileiras e é uma das principais influências do Tropicalismo.

O vereador, que não consultou a família Abravanel e se descreve como “só um fã” do apresentador, afirma que vários colegas já o procuraram, interessados em ser coautores do projeto.

— Se tiver oposição, vai ser só do PT e do PSOL, porque eles se opõem a tudo mesmo.

Tripoli, que é tucano, descreve como “absurda” a possibilidade do parque receber o nome do antigo dono do terreno, pelo qual a Prefeitura desembolsou R$ 64,3 milhões (valor advindo de um acordo judicial firmado com a Uninove).

— Independentemente da relevância de Silvio Santos, do fato de ele ter sido o maior comunicador do Brasil, não faz sentido dar o nome dele a um parque construído num terreno que, inclusive, ele podia ter doado à Prefeitura. Isso é uma palhaçada — afirma Tripoli. — Silvio Santos pode ser nome de avenida, de praça, de outro parque. Mas o Parque do Bixiga é um símbolo da cultura e temos que preservar a memória de quem fez a cultura da cidade.

Tripoli conta que vários vereadores que integram a base do prefeito Ricardo Nunes (MDB) apoiam sua proposta, incluindo o presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil). A própria gestão municipal já havia topado a homenagem a Zé Celso.

O dramaturgo Roderick Himeros, do Teatro Oficina, diz que a proposta de homenagem a Silvio Santos não passa de “cortina de fumaça” para não discutir o projeto do parque, que será escolhido por meio de um concurso. A Prefeitura ainda vai divulgar o termo de referência, com as regras do certame. O projeto elaborado pelo Teatro Oficina defende desaterrar o Rio Bixiga, que corre embaixo do terreno.

— A única relação que Silvio Santos tinha com o bairro do Bixiga era de especulação imobiliária. Ele não acreditava no parque, só em torres. Dizia que ali ia ser a nova cracolândia — diz Himeros, referindo-se a um vídeo no qual o dono do SBT fala em “transferir a cracolândia para lá”. — Precisamos discutir e implementar um projeto que leve em conta a população do bairro e não incentive a especulação imobiliária nos arredores.

Rubinho Nunes, o vereador que defende que o parque se chame Silvio Santos, afirma não temer protestos de apoiadores da homenagem a Zé Celso:

— Não ligo uma vírgula para o que essa gente pensa, não fui eleito para representá-los. Se querem homenagear Zé Celso, que coloquem o nome dele no teatro.

Procurada por meio da assessoria de imprensa do SBT, a família Abravanel não se manifestou.

