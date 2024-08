Pedro Cardoso critica homenagens e diz que Silvio Santos e Delfim Netto são "abusadores do Brasil"

A- A+

Leia também

• Silvio Santos: apresentador recebe homenagem em painel luminoso na Avenida Paulista

• Patricia Abravanel e irmãs ganham data para voltar à TV após morte de Silvio Santos

• Pode visitar o túmulo de Silvio Santos? Cemitério tem entrada restrita; entenda

O ator Pedro Cardoso, conhecido pela interpretação carismática de Agostinho em “A Grande Família”, chamou atenção na web ao criticar as homenagens publicadas nas redes após as mortes de Delfim Netto, no dia 12, e do apresentador Silvio Santos, no último sábado.



Em longa publicação no Instagram, o ator afirmou que os dois são “abusadores do Brasil que serviram à ditadura militar”.

"Eu nada teria a dizer sobre eles. Suas atuações públicas dizem antes; são degradantes. Os dois serviram à ditadura militar torturadora de 1961, 1964, 1968. A ditadura que assassinou pessoas que a ela se opunham, como todas as ditaduras o fazem", escreveu o ator.

Cardoso seguiu o texto afirmando que a dor das famílias precisa ser respeitada, mas que não é possível redimir a dupla pelos feitos do passado. O ator também criticou famosos que afirmam lugar pela democracia, mas agora homenageiam o economista e o apresentador.

“Sinto o peso da gigantesca hipocrisia dos que desejam enriquecer agradando aos que já são ricos. A verdade tem que ser dita. Silvio e Delfim foram empregados da ditadura militar. Enriqueceram porque serviram a ela; e jamais por conta de possuírem dotes intelectuais excepcionais”.

Delfim Netto foi ministro da Fazenda durante mais da metade da ditadura militar, e Silvio Santos era conhecido pelo tom amistoso com todos os governos que passaram por Brasília. Recorrentemente, exibições de mensagens de cunho patriótico no SBT são resgatadas na internet.

Veja também

TECNOLOGIA Imagens mostram como seria a aparência do Pinóquio na vida real, segundo a inteligência artificial