SBT Patricia Abravanel e irmãs ganham data para voltar à TV após morte de Silvio Santos Apresentadoras voltarão à tela do SBT, inicialmente em programas gravados antes da morte do apresentador, diz emissora

As filhas de Silvio Santos, Patricia, Rebeca e Silvia Abravanel voltarão a aparecer na programação do SBT em breve, depois da morte do icônico apresentador no último sábado (17) em decorrência de broncopneumonia após uma infecção por Influenza (H1N1), aos 93 anos. De acordo com nota divulgada pelo SBT, elas, entretanto, não voltarão ao estúdio de gravação de seus programas.

No próximo domingo (25), a emissora afirma que levará ao ar um “Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel” especial sobre os 43 anos do SBT. A gravação desta edição da atração, exibida há 60 anos, foi feita antes da morte do empresário.

O SBT afirma que Patricia retornará ao estúdio de gravação somente no dia 29 de agosto, cerca de duas semanas depois da morte do pai.

Antes, Rebeca e Silvia Abravanel também voltarão a aparecer no ar em episódios inéditos, mas gravados antes do ocorrido.

Desde o último sábado (17), dia do falecimento do empresário, SBT tem mudado programação para realização de homenagens. No dia seguinte, houve a exibição do documentário inédito “Silvio Santos: Vale mais do que dinheiro”, cuja duração teve mais de sete horas de duração. O programa foi ao ar no mesmo horário em que a emissora costumava exibir o dominical.

Morte de Silvio Santos

O icônico apresentador morreu no último sábado (17) aos 93 anos, por decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por Influenza (H1N1), de acordo com o boletim médico do hospital Albert Einstein, onde o apresentador estava internado.

Entre os seus últimos pedidos, Silvio Santos afirmou que não queria um velório. O dono do SBT queria que seu corpo fosse logo levado para o cemitério e que a cerimônia de despedida fosse restrita à família e a amigos próximos.

Todos os ritos de despedida serão feitos de acordo com a tradição judaica, religião do empresário. Sua ideia, segundo comunicado divulgado pelas filhas, era ser lembrado com alegria. Silvio deixa a mulher, Íris Abravanel, seis filhas, 14 netos e quatro bisnetos.

