Saiba por que Maisa não participou de homenagens a Silvio Santos ao vivo

Muitos artistas revelados por Silvio Santos ou que passaram pelo SBT prestaram homenagens ao "patrão" — que morreu no sábado (17) aos 93 anos — na programação ao vivo de diversos canais da TV brasileira.



Uma delas, porém, não quis falar: Maisa Silva. A atriz, que participou, quando tinha 6 anos, do quadro "Pergunte à Maisa", do "Programa Silvio Santos", explicou porque não quis aparecer para falar dele.

“Gente, eu tenho recebido inúmeras mensagens de carinho, queria agradecer por isso. Além disso, dizer que esse ano eu tive a oportunidade de participar, em março, de uma homenagem feita em vida, pelo Globo Repórter, que a princípio seria transmitida em dezembro, mas será hoje”, explicou Maisa.







"Eu queria agradecer pelas mensagens de carinho, desejar meus pêsames a todos os amigos e familiares do Silvio principalmente, e dizer que eu não vou participar de programas e coisas ao vivo, porque eu já prestei minhas homenagens em vida, fiz meu texto hoje. Silvio era alegria, eu irei lembrar dele pra sempre assim, e tenho certeza que todos vocês também”.

De fato, a atriz, agora contratada pela TV Globo, participou do "Globo repórter" especial exibido no sábado. No programa, ela deu detalhes sobre a relação com o apresentador e agradeceu os momentos em que passaram juntos. O programa havia sido feito para celebrar os 94 anos que ele faria em dezembro, mas foi adiantado por causa da morte dele.

