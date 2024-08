A- A+

TELEVISÃO Os pupilos de Silvio Santos: veja como estão os talentos que apresentador ajudou Comunicador deu espaço para nomes como Celso Portiolli, Eliana e Maisa em programas do SBT e no dominical que apresentou por 60 anos

Em 60 anos de história, o “Programa Silvio Santos” revelou muitas pessoas que foram alçadas à fama.



O apresentador, que morreu no último sábado (17) aos 93 anos, foi responsável por dar espaço para nomes como Celso Portiolli, Eliana e Maisa Silva, pessoas que dizem ser muito agradecidas ao comunicador pela oportunidade e portas abertas.





Veja abaixo como estão alguns dos pupilos de Silvio Santos, que foram revelados pelo apresentador em sua emissora:

Ellen Rocche

A atriz foi participante do “Se rolar, rolou”, uma das atrações do programa dominical. Silvio logo percebeu o talento de comunicação da também modelo e a perguntou se não gostaria de trabalhar com televisão.



Em 1996, Ellen Rocche participou do 'Programa Silvio Santos' pela primeira vez — Foto: Reprodução



“Eu nunca tinha pensado, mas para elogiá-lo falei que era um sonho. Ele mandou eu ir na salinha ali do lado e fazer um teste e fui contratada”, disse ela em homenagem ao apresentador no “Encontro”, da TV Globo. Atualmente, Ellen tem trabalhos na TV e teatro.

Celso Portiolli

Hoje um dos principais quadros do SBT, no comando do “Domingo legal”, o apresentador já trabalhava em veículos de mídia, atendendo telefone.



Celso Portiolli em interação com Silvio Santos na década de 1990 e atualmente — Foto: Reprodução/Instagram



Tempo depois, enviou algumas sugestões de câmeras escondidas para o “Topa tudo por dinheiro”. Silvio gostou e o chamou para atuar como redator da atração. Anos depois, foi convidado pelo empresário para ser animador da emissora.

Maisa

Ainda bem criança, Maisa começou a aparecer nos programas do SBT. Assim, o público acompanhou não só o crescimento da garotinha, enquanto fazia diversas interações com Silvio (dizendo que o cabelo dele era peruca, em uma participação no dominical, por exemplo) mas o desenvolvimento dela como artista.



Maisa em participação no 'Programa Silvio Santos', ainda criança, e atualmente — Foto: Roberto Nemanis/SBT e reprodução/Instagram

Na emissora, trabalhou na novela “Carrossel” e apresentou um programa próprio. Atualmente, ela segue a carreira de atriz e surgirá como a antagonista de “Garota do momento”, próxima novela das 18h da TV Globo.

Eliana

Outra que fez sucesso na emissora de Silvio Santos foi Eliana, que comandou uma das atrações de maior destaque nos domingos do SBT nos últimos 15 anos. A história dela com o canal havia começado antes, na década de 1990: Eliana esteve à frente do programa infantil “Festolândia”.



Eliana quando apresentava o infantil 'Festolândia', no SBT, e atualmente — Foto: Reprodução

Após o longo período no canal, a comunicadora seguiu também para a TV Globo em contrato firmado em junho deste ano. Atualmente, é uma das apresentadoras do "Saia Justa", no GNT, e estreará em breve a nova temporada do reality show "The Masked Singer" e um novo título, o “Vem que tem”.

Luís Ricardo

Muita gente não lembra, mas vários atores se alternaram no papel de Bozo. Considerado o mais famoso de todos, o apresentador foi quem lançou o quadro "Bozo-memória", com participação dos espectadores por telefone.

Luís Ricardo foi um dos principais intérpretes do Bozo — Foto: Reprodução/Instagram



O episódio em que as linhas da Telesp caíram por causa do programa está retratado no filme. Hoje, ele faz parte do elenco fixo do SBT, em programas como o sorteio da Tele Sena.

Helen Ganzarolli

A modelo chegou no SBT nos anos 2000 a convite do apresentador Gugu Liberato, que comandava um programa aos sábados na emissora.



Helen Ganzarolli no início dos anos 2000 e atualmente — Foto: Reprodução



Logo ela passou a ser um rosto de outras atrações, inclusive do “Programa Silvio Santos”, o qual passou a integrar em 2009. Atualmente, Helen compõe o grupo que apresenta o programa “É tudo nosso”, nas noites do SBT, que estreou em março deste ano.

Veja também

"Dr4gon" Nanda Marques, protagonista em "Dr4gon", teve de conter a ansiedade até que a série fosse exibida