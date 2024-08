Quem foi Cidinha, primeira mulher de Silvio Santos e mãe de Cintia e Silvia Abravanel

A- A+

A morte de Silvio Santos no último sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo, reacendeu a curiosidade sobre Cidinha, a primeira mulher do apresentador e empresário e a mãe de Cintia e Silvia, duas das seis filhas que ele teve. Afinal, quem foi Cidinha?

Maria Aparecida Vieira foi uma telefonista com quem o "patrão" ficou casado de 1962 a 1977, quando ela morreu de câncer no estômago, aos 39 anos. Na época, Cintia, a primogênita, estava com 13 anos. Silvia, adotada pelo casal, com 5.

Cidinha conheceu Silvio Santos na pensão da mãe dela, no bairro paulistano Bela Vista, onde o apresentador morou por um tempo quando chegou à cidade. O relacionamento dos dois ficou escondido por um tempo porque Silvio não queria perder a aura de "galã" que passava na televisão.







“Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia ser solteiro. Quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói”, contou em uma entrevista, em 1988. “Quando eu falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz, diante da minha imaturidade”, continuou.

Cidinha teve um papel importante nos anos iniciais da carreira do marido na TV, segundo Cintia, “ajudando meu pai no sentido de armazenar o programa, que era ao vivo". Do documentário "Silvio Santos — vale mais do que dinheiro", a mais velha contou: "Ela gravava com aquele gravador de rolo com a fita cassete o programa das 11 da manhã até as oito da noite para ele assistir durante a semana.”

Cidinha recebeu o diagnóstico da doença após passar mal depois de um jantar.

“Eles foram jantar uma vez, ele e os casais amigos, e no dia seguinte, ela não estava sentindo bem do estômago. Ela foi fazer radiografia, chegou para mim e falou: ‘eu fiz radiografia e o rapaz olhou assim e falou: ‘Tomara que seja benigno'”, contou Júnia Rosa, ex-secretária de Silvio. "O cara foi inconveniente de falar assim com ela".

O marido, então, a mandou para Nova York, nos Estados Unidos, para tratamento. As filhas foram também, depois de um tempo, mas ela voltou ao Brasil já no fim da vida, bastante debilitada e sem chances de sobrevivência.

“Lembro dele carregando ela no colo para sentar na mesa para comer. Ele cuidou da minha mãe de verdade”, disse Cintia.

A morte de Cidinha foi um dos maiores baques da vida de Silvio, que chegou a falar disso num programa. Amigos, como Carlos Alberto de Nóbrega, disseram que esse foi um dos únicos momentos que fizeram o apresentador chorar.

"A minha maior tristeza foi a morte da minha esposa, chamada Cida, aos 39 anos de idade, com câncer no estômago", disse ele.

Em 1981, Silvio Santos casou com Íris Abravanel, com quem teve mais quatro filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata Abravanel.

Veja também

Famosos Qual é o nome da filha de MC Daniel e da modelo e empresária Lorena Maria? Entenda o significado