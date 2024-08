Silvio Santos judeu, filhas evangélicas: entenda relação da família Abravanel com a religião

A- A+

Apesar de ser judeu, em fevereiro de 2022 Silvio Santos aceitou o convite de Patrícia Abravanel para ir a um culto na Lagoinha Orlando Church, na Flórida, onde passava as férias.



O apresentador, que morreu no último sábado (17) aos 93 anos, esteve na igreja acompanhado da esposa, Iris, além da filha Rebeca e do genro Alexandre Pato.

Na ocasião, o apresentador chegou a fazer uma saudação ao público presente na igreja, mas sem subir ao palco. “Não poderia deixar de abraçar todos vocês que estão nessa reunião.







Há muito tempo eu ouço falar no culto do André (Valadão). Quando eu estou em casa, minha mulher liga a televisão e assiste lá de São Paulo os domingos aqui da igreja. Hoje estou de passagem aqui por Orlando e fiz questão de visitar o André”, disse ele.

As filhas do apresentador são evangélicas, seguindo os passos de Íris Abravanel. Patrícia, que substituiu o pai no programa dominical, já contou que realiza uma oração antes de iniciar a atração. “A gente tem uma plateia de 400 pessoas. Aí a gente ora, a gente traz uma palavra, tem um pastor lá. A gente sempre faz as sementes serem regadas”, disse ela.

A relação da família com o protestantismo vem de longa data. Em entrevista à revista IstoÉ, em 2012, a esposa de Silvio afirmou que a família foi evangelizada a partir do copeiro da mansão, em São Paulo, no fim da década de 1990.

“Eu não sabia, mas todos os meus funcionários eram evangélicos. Fui convertida pelo copeiro de casa, o José. Ele se alfabetizou pela Bíblia e espalhava versículos pela casa”, contou ela. Naquela ocasião, ela conta ainda que descobriu que os trabalhadores da residência se reuniam para rezar pela família.

Mas Silvio continuou seguindo sua religião, herdada da mãe (segundo a tradição, a transmissão do Judaísmo é matrilinear). Os pais do apresentador eram judeus sefarditas e chegaram ao Brasil vindos das ruínas do Império Otomano. Em 2021, durante o lançamento do livro “Abravanel: viagens de influência e sabedoria”, na sinagoga Ohel Yaacov, em São Paulo, Daniela Beyruti, uma das filhas do comunicador, afirmou que o apresentador fez orações enquanto estava internado no hospital com Covid-19.

“Levamos para o hospital. Todo mundo falava: ‘Nossa, mas esse homem é muito forte’. E aí, à noite, a gente colocou enfermeiros, muito contra a vontade dele, porque ele não gosta de depender desses cuidados. Mas colocamos enfermeiro para cuidar dele. E a gente colocou uma babá eletrônica para poder monitorar. A gente conseguiu presenciar uma oração tão linda, tanto em hebraico quanto em português, agradecendo pelos 90 anos bem vividos”, contou Daniela.

