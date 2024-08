A- A+

Baby Bieber "Baby Bieber": web especula possível nascimento do primeiro filho de Hailey e Justin Bieber; entenda Empresária não tem publicado fotos suas nas redes sociais, aumentando rumores de que o primeiro filho com o cantor canadense já teria nascido

Fãs de Hailey e Justin Bieber estão ansiosos e estão inquietos com a possibilidade de o primeiro filho do casal ter nascido nos últimos dias.

Nesta terça-feira (13), o termo “baby Bieber” foi, inclusive, um dos mais comentados no X (ex-Twitter). Há algum tempo a empresária não tem publicado fotos suas no Instagram, compartilhando apenas divulgações da marca de cosméticos Rhodes.

“Como pode a Hailey ter raízes brasileiras e não ter uma tia, tio ou prima fofoqueira nessa família pra dar notícias da baby Bieber? Pode devolver o status de brasileira”, comentou uma pessoa, brincando sobre a origem da empresária.

“Todo dia eu acordo esperando ter notícias do baby Bieber”, comentou um outro internauta. Os rumores aumentaram após o “sumiço” de Hailey das redes.

O que poucas pessoas sabem é que o “Baby Bieber” terá um pouco de Brasil em sua corrente sanguínea. Isso ocorre devido à ancestralidade de Hailey.

Herdeira de uma das famílias mais famosas de Hollywood, a jovem, na verdade, é o resultado da mistura dos Baldwin com os Deodato.

O pai dela, o ator Stephen Baldwin se casou com a brasileira Kennya Deodato, filha do expoente da Bossa Nova, Eumir Deodato, natural do Rio de Janeiro. Já a avó materna da esposa de Justin Bieber, é a mineira Rute Almeida, que vive nos EUA e aparece com frequência em publicações da neta.

