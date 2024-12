A- A+

concerto Banda Sinfônica do Recife faz último concerto do ano nesta quarta (18), no Teatro do Parque Desde músicas natalinas até sucessos do MPB, a Banda encerra 2024 com espetáculo gratuito

A Banda Sinfônica do Recife encerra a temporada de 2024 nesta quarta (18), no Teatro do Parque, às 20h. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos a partir das 19h.

O repertório da apresentação conta com trilhas natalinas, além de faixas conhecidas do cinema e músicas brasileiras. Entre elas, a trilha do filme natalino “Esqueceram de mim”, “Mulher Rendeira”, de Zé do Norte e músicas de Andrew Lloyd Webber.

Regido pelo maestro Nenéu Liberalquino, o concerto terá a participação da cantora Virgínia Cavalcanti.

A temporada de 2025 da Banda Sinfônica do Recife deverá ter início no mês de março.

Serviço

Último concerto da Banda Sinfônica do Recife

Quando: 18 de dezembro, às 20h

Onde: Teatro do Parque

Entrada gratuita (retirada de ingressos a partir das 19h)

