LITERATURA Ricardo Japiassu participa da antologia "Histórias de Verão", da editora Todas As Musas Livro com 34 textos de autores diferentes será lançado nesta terça-feira (17)

O escritor pernambucano Ricardo Japiassu integra a antologia “Histórias de Verão: Contos de Calor, Chuva e Tempestade”, da editora paulistana Todas As Musas. A publicação será lançada nesta terça-feira (17), às 18h, no canal da editora no YouTube.

Em seu sexto volume, a série reúne textos de 34 autores de diferentes partes do Brasil. Japiassu participa do projeto pelo segundo ano consecutivo e é o único nome de Pernambuco na publicação.

O pernambucano assina a crônica “Histórias de Verão e de Carnaval”. No texto, ele compartilha memórias carnavalescas de Recife e Olinda, desde a infância, ao observar as troças na presença do pai, até a juventude.

