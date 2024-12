A- A+

Literatura Roberto Tapioca lança seu novo livro com memórias do Recife, neste sábado (14) "Recife Antigo História de um passado" é o 17º livro do escritor pernambucano; Lançamento será neste sábado (14), no Hotel Costeiro

Autor dos mais variados gêneros literários, o escritor pernambucano Roberto Tapioca lança novo livro “Recife Antigo História de um passado”, publicado pela Editora Osoka, neste sábado (14), a partir das 13h, no Hotel Costeiro (Av. Min. Marcos Freire, 681 - Bairro Novo, Olinda).



“Recife Antigo História de um passado” é o 17º livro do escritor pernambucano, resultado de uma pesquisa, que durou quatro anos, reunindo memórias sobre fatos importantes que aconteceram entre as décadas de 1950 e 1990. “Neste livro, relato momentos marcantes que a mente foi apagando, trazendo à tona as décadas passadas de forma orgânica. A vida passou rapidamente e muitos laços se perderam, mas as fotografias nos permitem reviver acontecimentos e o sentimento de saudade", descreve o autor.



A obra custa R$ 50 e pode ser adquirida com o próprio escritor a custo de frete, após a confirmação do pagamento por meio de transferência bancária no pix (81) 9.9975.1275 ou pelo e-mail [email protected].

Memórias

A partir de suas próprias lembranças, fotografias antigas e pesquisas feitas na internet, o autor descreve fatos marcantes e curiosidades da Capital pernambucana, em todos os segmentos, desde o primeiro aeroporto do Recife, que foi inaugurado no Ibura na década de 1940, até personagens emblemáticos como Lolita, que se tornou uma figura folclórica nas antigas zonas de prostituição no Bairro do Recife e no bairro do Pina.



“Falo da brincadeira e das regras do futebol de rua, das brigas, sobre esporte. Falo do teatro Marrocos, do Cirquinho Fratelli Vita que existia… Falo do Lolita e de outra prostituta que era conhecida como peixe beta, falo do Maltado, do Savoy, do antigo restaurante O Buraco de Otília, quando ainda era em uma casa de palafita, do antiga boate ‘O Flutuante’. É uma grande diversificação de memórias”, conta o autor.



Cenas da Cidade

No livro estão reunidas cenas singelas que marcaram épocas, como os vendedores ambulantes de cavaquinho que levavam seus produtos em grandes tonéis de alumínio nas costas, até aparições de grandes celebridades na Capital pernambucana.



“Eu vivi muitas dessas memórias. Eu vi, por exemplo, a rainha Elisabeth em uma limousine Lincon, na avenida Boa Viagem”, conta Roberto Tapioca, que também descreve cenas tristes da nossa história, como a tortura feita ao revolucionário gregório Bezerra, arrastado amarrado em um carro pelas ruas do Recife.



Sobre o autor

Roberto Tapioca se define como “pernambucano, mercadólogo por formação, vendedor por paixão, viajante por profissão, historiador por vocação e pesquisador do cangaço".



Trabalhou na área comercial como gerente de vendas e, hoje, está aposentado do comércio, mas nunca da literatura. É membro da Academia de Letras do Sertão Pernambucano (ALESPE) e da Academia Serra-Talhadense de Letras.



Entre seus livros lançados estão "Olinda, Peladeiros e seus apelidos", "Lampião - o mito" (com 27 mil exemplares vendidos, adaptado para peça de teatro e traduzido para inglês e francês), "Que família é essa, minha gente?", "A origem dos nomes obscenos", "Comparação popular", "Expressões nordestinas", "Futebol é isso ar", “O orgulho fala mais alto", "Sou vendedor", "Santo é seu nome", entre outros.

