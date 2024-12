Taylor Swift vende 1 milhão de cópias de livro em uma semana e é comparada aos Beatles

A- A+

" Taylor Swift | The Eras Tour Book", livro que documenta a turnê de Taylor Swift chegou a 1 milhão de cópias vendidas em sua primeira semana, tornando-se o livro de melhor lançamento nos Estados Unidos em 2024.



O livro está disponível apenas nas lojas da Target. O "Eras Tour Book" também é o livro mais vendido na categoria de música desde que a Circana. que registra as vendas no mercado americano, começou a série histórica há duas décadas.

"Taylor Swift | The Eras Tour Book" narra a turnê da cantora em 256 páginas, com mais de 500 imagens, incluindo fotos de performances inéditas e fotos exclusivas dos ensaios e dos bastidores. No livro há ainda reflexões pessoais e notas sobre a turnê escritas por Swift.

A The Eras Tour bateu recordes e se tornou a turnê mais bem sucedida de um artista, com 150 shows em cinco continentes e arrecadando mais de US$ 2 bilhões (cerca de RS 12 bilhões), com impacto econômico nas economias locais calculado em US$ 10 bilhões (cerca de R$ 60 bilhões).



Citando os números da turnê e a influência cultural de Swift, o Wall Street Journal afirmou em reportagem publicada na quarta-feira (4) que a cantora representa hoje um fenômeno comparável aos Beatles nos anos 1960 e a Michael Jackson nos anos 1980. Segundo o Journal, ela representa 2% do mercado de música dos EUA e, se você um gênero musical, seria maior que o Jazz.

