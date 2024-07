Ricardo Japiassu lança o livro "Álbum de Família: Itinerário Afetivo"

A- A+

O escritor e jornalista pernambucano Ricardo Japiassu prepara o lançamento do seu novo livro. Publicado pela Editora Penalux, “Álbum de Família: Itinerário Afetivo” será apresentado ao leitor nesta sexta-feira (12), das 17h às 20h30, na Biblioteca Pública Estadual.



A obra é uma homenagem e um resgate da memória dos antepassados de Ricardo. Reunindo fotografias registradas desde 1906, a publicação narra, por meio de crônicas, as histórias e costumes das famílias Japiassu e Simões, que povoaram o município de Pedra, no Agreste de Pernambuco.

“Cada imagem é um tesouro histórico, revelando não apenas os rostos e as roupas de uma época passada, mas também os valores e as tradições de uma comunidade resiliente”, aponta a fotógrafa Renata Victor, no texto de orelha do livro.

Com 104 páginas, “Álbum de Família: Itinerário Afetivo” é a primeira obra de Ricardo Japiassu inteiramente realizada por uma editora de São Paulo. José Afonso Jr., professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), assina o prefácio. Já o posfácio foi escrito por Juliano Domingues, da Universidade Católica de Pernambuco.

Durante o evento de lançamento da publicação, José Afonso e Juliano estão entre os convidados que devem apresentar uma breve explanação sobre a obra. Além deles, estão confirmados o romancista Raimundo Carrero e a poeta Cida Pedrosa. Após as falas, Xande da Rabeca fará um recital.



