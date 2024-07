A- A+

famosos Ator Carmo Dalla Vecchia vai lançar livro com nudes que contém seu nome escrito Ele revelou a novidade durante entrevista à jornalista Maria Fortuna em videocast do jornal O Globo

"Vou lançar um livro de r****". Oi? Isso mesmo. Durante entrevista à jornalista Maria Fortuna no videocast do Globo "Conversa vai, conversa vem" Carmo Dalla Vecchia contou que está preparando uma publicação com nudes que recebe de pessoas conhecidas e desconhecidas.

Mais precisamente, será um livro com imagens em close em que pessoas mostraram suas partes íntimas com o nome do ator escrito nelas. Foram usadas desde letrinhas em papel de revista recortado, até Carmo Dalla Vecchia escrito com leite condensado

O ator já tem cerca de 170 imagens em sua coleção, que abrange todos os tipos imagináveis de pênis - inclusive, de pessoas trans, com os seios à mostra, e também mulheres com seus vibradores.

— Não peço para ninguém, mas as pessoas me mandam muitos nudes. Uma vez, eu estava fazendo um musical e um amigo me mandou uma foto dele com meu nome escrito à caneta na r*** dele. Aí, as pessoas começaram a me mandar nudes e eu disse: "Peraí, sou um homem casado" - diverte-se Carmo.

Mesmo assim, ninguém parou de enviar imagens íntimas ao ator, que passou, então, a propor:

— "Faz o seguinte", falei, "já que vai me mandar, escreve meu nome na sua r***?". E comecei a receber uma coleção de nudes com meu nome escrito. Então, vou lançar um livro, tipo um coffee table book com essa coleção. Vai se chamar "Escreve meu nome" e reunirá fotos e textos.

Inspiração francesa

Inspiração para o projeto de Carmo é o livro "Prenez Soin De Vous", da artista francesa Sophie Calle. Após seu ex-namorado, o escritor Grégoire Bouillier, terminar o relacionamento com ela por email, finalizando o texto com o “Cuide de você”, ela convidou mais de 100 mulheres para interpretar a carta de rompimento.

O conjunto das interpretações femininas resultou em diversas reações e foi organizado pela artista através de textos, vídeos e fotografias. Foi praticamente uma vingança.

— Não que eu tenha que dar satisfação da minha vida para ninguém, mas as pessoas, como a gente costuma ver, têm problema com sexo, são preconceituosas. É um tema que é tabu. Então, pensei em fazer uma espécie de "Prenez Soin De Vous" perguntando às pessoas o que acham de um livro como esse. Uma jornalista como você, por exemplo, o que acharia de um livro de r**** autografadas? Chamaria um psicanalista, meu professor de canto, um médico, uma editora de moda, uma deputada, um político.... Cada pessoa, dentro de sua experiência e profissão, escreveria sobre o que acha de um livro de r**** autografadas. Claro que é um projeto impróprio para crianças, para maiores de 18 anos - brinca.

Mas o ator também não se furta a dizer o que tudo isso significaria para ele próprio:

— A minha perspectiva, por exemplo: Sou um cara que aos 11 anos de idade disse: "Fodeu, sou viado, ferrou". E hoje tenho uma coleção de r**** autografadas! É tipo: Venci na vida". Resolvi minha questão, tudo certo.

