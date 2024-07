A- A+

SÃO PAULO Ator denuncia racismo após ser acusado de roubar prêmio e ser revistado no palco Giu Alles afirmou que foi abordado por um dos seguranças do Prêmio APCA

A cerimônia de entrega do Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) reuniu artistas de todo o país, em São Paulo, na noite desta terça-feira.



Ao final do evento, no entanto, um dos atores da Companhia Antropofágica, grupo que recebeu prêmio especial, denunciou no palco que havia sido acusado de roubo e revistado por seguranças, enquanto aguardava para discursar ao lado dos colegas.

Giu Alles afirmou que foi abordado, após um dos organizadores do evento o acusarem de roubar o prêmio, sugerindo que o ator tivesse colocado a estatueta na bolsa.





— O que aconteceu foi que me chamaram para pedir para eu tirar o prêmio da bolsa. Eu tive que abrir minha bolsa e mostrar que eu estava guardando meu celular e não o prêmio — explicou o artista, no palco, depois do ocorrido.

O ator é integrante da Companhia Antropofágica, um dos grupos homenageados pela Associação Paulista de Críticos de Arte, na cerimônia de 2024. O ator falou em racismo e afirmou que não vai assumir a posição de vítima em situações como essa.

— O que eu queria dizer, na verdade, é que nossa relação com os racistas não tem que ser de vítima, tem que ser de algoz — finalizou Alles.

Após discursos dos membros da equipe de teatro e outros artistas homenageados, a atriz Suelen Moreira pediu desculpas ao público e colegas pela falta de atenção durante as falas, diante do ocorrido.

— Nós somos da Companhia Antropofágica e a gente, na verdade, queria começar pedindo desculpa porque a gente estava se movimentando durante a fala dos colegas e a gente não conseguiu prestar atenção porque, infelizmente, um ator que estava conosco foi revistado no palco — disse ela. — A gente lamenta muito, mas a gente acha que é muito importante falar isso porque é muito difícil a gente, o teatro de grupo, pessoas negras, ocuparem espaços oficiais e quando a gente chega aqui e isso acontecer, a gente acha que isso é muito sintomático, assim, e nos entristece muito.

Depois da denúncia, os integrantes da Companhia Antropofágica fizeram uma fala sobre a necessidade de combater o racismo, a homofobia e todo tipo de preconceito. A Associação Paulista de Críticos de Arte não se pronunciou nos canais oficiais sobre a situação.

No entanto, de acordo com o portal da emissora Band, os atores foram procurados pela instituição, que pediu desculpas pelo constrangimento.

