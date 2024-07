Entenda o que é PMMA, substância aplicada em influencer morta após procedimento em Goiânia

A- A+

A influencer Aline Maria Ferreira, de 33 anos, morreu nesta terça-feira após fazer um procedimento para aumentar os glúteos com a aplicação de polimetilmetacrilato (PMMA) em uma clínica de Goiânia (GO).



O caso é investigado pela Polícia Civil, e a dona da clínica foi presa pela polícia nesta quarta-feira. Esse não é o primeiro caso envolvendo o procedimento estético a terminar na delegacia. O produto tem o uso proibido para fins estéticos.





Riscos do PMMA

O PMMA, ou polimetilmetacrilato, é uma substância plástica, que não é reabsorvível pelo organismo. Ela é utilizada como um preenchedor em forma de gel durante procedimentos para corrigir pequenas deformidades e para casos de lipodistrofia – uma perda de gordura facial que pode ocorrer em pessoas que vivem com HIV. Essas são as duas únicas finalidades para as quais o produto tem o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Logo, ele não é indicado para aumento de volume estético e para grandes áreas do corpo por se tratar de um composto plástico e permanente. De forma mais profunda na pele, ele pode desencadear complicações graves, como as infecções e a rejeição do corpo. Além disso, por não ser reabsorvível pelo organismo, ele se adere a estruturas como músculos e ossos, o que torna a sua remoção quase impossível.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) condena o seu uso em procedimentos estéticos. Em nota publicada no ano passado, a entidade reiterou que o uso fora das orientações médicas – em pequenas deformidades e na lipodistrofia – “é extremamente perigoso”.

“Apesar do produto ser comercializado em nosso meio, o mesmo pode ocasionar complicações precoces e tardias de difícil resolução. Dentre as complicações podemos citar: nódulos, massas e processos inflamatórios e infecciosos ocasionando danos estéticos e funcionais desastrosos e irreversíveis. (...) De acordo com relatos nos trabalhos científicos, as complicações mais graves como necroses, cegueiras, embolias e óbitos apresentam maior frequência com este produto do que com os preenchedores absorvíveis”, alertou a sociedade.

A Anvisa também já demonstrou preocupação com o uso inadequado do PMMA e os riscos para a saúde. Além dos já mencionados, a agência reforçou que, nos casos indicados, “o produto deve ser administrado por profissionais médicos treinados”, para evitar complicações.

Entenda o caso

Segundo a PCGO, Igor realizava procedimentos clandestinos em um consultório de portas fechadas. Ele responde por processos criminais por lesão corporal e exercício ilegal da medicina. Nesta semana, foi preso em flagrante pelos seguintes crimes:

Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica;

Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito;

Crimes contra relação de consumo de executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente; e induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária.

