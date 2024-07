A- A+

RELIGIÃO "Influencer de Deus": quem foi o italiano Carlo Acutis, que será o primeiro º santo "millennial Ato formal foi feito nesta segunda-feira; 'Influencer de Deus' deve se tornar oficialmente santo no próximo ano

Nascido em 1991 e morto aos 15 anos, o italiano Carlo Acutis será o primeiro santo millenial da Igreja Católica.



Nesta segunda-feira, o papa Francisco e os cardeiais residentes em Roma aprovaram a canonização do beato, junto com outros 14 nomes.



A data da canonização não foi ainda definida, mas é esperado que ela ocorra em 2025.

Apelidado de "Influencer de Deus", Acutis morreu de maneira precoce em 2006, vítima de uma leucemia, e foi beatificado em 2020 após ter seu primeiro milagre reconhecido: a cura de uma criança brasileira do Mato Grosso do Sul.





Acutis gostava muito de internet e tinha talento com computadores. Mas, além disso, era imbuído de uma fé precoce e intensa, que o levou a criar sites religiosos e uma exposição que documentava milagres eucarísticos. Sua mãe, Antonia Salzano, recebeu a notícia com “grande alegria”.

— O Senhor respondeu ao desejo de tantas pessoas que rezaram por sua canonização — disse à Rádio Vaticano, quando os milagres do filho foram reconhecidos, no início do ano.

Quem foi Carlo Acutis?

O adolescente nasceu em Londres, no Reino Unido, em 3 de maio de 1991 — e por isso considerado um millennial (nascidos entre o início dos anos 1980 e meados dos anos 1990). Filho de pais italianos, mudou-se mais tarde para Milão, na Itália, com a família, que não era religiosa. A fé católica foi ensinada e nutrida por uma babá polonesa. Acutis morreu de leucemia fulminante aos 15 anos de idade, em 12 de outubro de 2006, em Monza, perto de Milão, no norte da Itália.

Seu corpo foi transferido para a cidade italiana de Assis, onde atualmente está exposto em um santuário. Antes de partir, deixou um conselho à sua geração: “Todos os homens nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Não deixem que isso aconteça com vocês."

A citação foi incluída por Francisco em 2019 em um longo texto dirigido aos jovens, alertando-os contra os “gigantescos interesses econômicos” da Internet, onde são divulgadas “notícias falsas”. Acutis foi declarado “venerável” em 2018. Dois anos depois, em 10 de outubro de 2020, o Vaticano reconheceu um primeiro milagre atribuído ao adolescente, em 2013: um menino brasileiro que sofria de problemas digestivos e de uma rara anomalia no pâncreas foi salvo sem cirurgia depois que sua família rezou para o adolescente, segundo a Igreja Católica.

O milagre foi mais um sinal de ligação com o Brasil. O primeiro é a data de sua morte, 12 de outubro, data em que a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, considerada padroeira do Brasil. A beatificação é o último passo para tornar alguém santo.

O segundo e mais recente milagre, que levou ao processo de canonização, foi uma suposta cura de uma menina da Costa Rica, informou a CNN. A criança sofreu um traumatismo craniano após cair de bicicleta em Florença, na Itália, onde estudava. A mãe conta que rezou pela recuperação da filha no túmulo de Acutis.

Segundo a rede americana, a história de Acutis é importante para a Igreja Católica, já que procura estabelecer uma ligação com as gerações mais jovens na era da tecnologia. O adolescente, que é lembrado pelos amigos por gostar de videogames clássicos, como Super Mario e Pokémon, foi patrono da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa de 2023. Sua juventude, inclusive, foi mencionada por Francisco um dia após a data de sua beatificação:

— [Carlo Acutis] não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. O seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos, especialmente nos últimos. Um aplauso ao novo jovem beato da geração atual! — afirmou o Pontífice durante o Angelus dominical, segundo o Vatican News.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel bombardeia a Faixa de Gaza após novas ordens de evacuação no sul do território