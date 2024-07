A- A+

Priscilla Presley lamenta a morte da filha em livro: 'Questiono o que me obriga a sair da cama' Intituladas 'Elvis e eu', memórias da viúva do Rei do Rock são reeditadas pela Rocco e devem ganhar segundo volume

Num texto incluído na nova edição de seu livro de memórias, “Elvis e eu”, a viúva do Rei do Rock, Priscilla Presley, lamenta a morte de sua “amada filha” Lisa Marie, aos 54 anos, em janeiro de 2023. Priscilla, que tem 79 anos, afirma que “as ondas de luto podem ser insuportáveis”.

Ela também recorda o falecimento dos pais (“terrível experiência a que a maioria de nós é submetida em um ponto de nossas vidas” e do neto Benjamin, filho de Lisa Marie, em 2020. “Às vezes, questiono o que me obriga a sair da cama de manhã”, desabafa.

Priscilla, no entanto, também ressalta o “lado bom”: o filme “Elvis”, dirigido por Baz Lurhmann, que ela descreve como “muito emocionante”, e sua própria cinebiografia, dirigida por Sofia Coppola, chamada de “talentosa e criativa”. “Não posso agradecer o suficiente pelo cuidado e sensibilidade na sua criação artística”, afirma.

“Elvis e eu” foi lançado originalmente em 1985 e agora é reeditado pela Rocco. Priscilla, que escreveu o livro junto com Sandra Harmon, afirma ter decidido levar a sério “um segundo livro de memórias”.

“Tenho muito a dizer sobre essa jornada muito mais histórias para compartilhar”, esclarece. “Cheguei a um tempo e a um lugar onde estou pronta para me abrir e compartilhar isso com o público. Tudo faz parte do processo de cura”, arremata.

Em novembro, a Rocco publica as memórias de Lisa Marie. Ela trabalhava no livro quando morreu. Sua filha mais velha, a atriz Riley Keough, encarregou-se de finalizar o manuscrito.

Em nota divulgada no início do ano, a Penguin Random House, editora que lançará o título nos Estados Unidos, adiantou o conteúdo: o “amor incondicional" de Lisa Marie pelo pai, a vida deles em Graceland (o rancho da família, no estado americano do Tennessee), sua relação complicada com a mãe, como foi crescer às vistas do público, seus relacionamentos amorosos e casamentos com Michael Jackson e Nicolas Cage, a maternidade e a perda de seu filho Benjamin.

A editora afirmou ainda que as memórias de Lisa Marie são “cruas, fascinantes e únicas”. A maior parte do livro será narrado do ponto de vista dela. Lacunas, no entanto, serão preenchidas pelas memórias de Riley e de pessoas próximas.

