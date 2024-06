"Blue Suede Shoes": Sapatos de Elvis Presley serão leiloados por R$ 830 mil na Inglaterra

A- A+

Os icônicos sapatos de camurça azul do cantor americano Elvis Presley vão ser leiloados, na sexta-feira (28), pela empresa de leilões Henry Aldridge & Son, em Wiltshire, na Inglaterra. O par que deu nome a uma de suas canções de maior sucesso, "Blue Suede Shoes", lançada em 1956, deverá custar entre R$ 700 mil e R$ 830 mil.

Elvis Presley comprou os sapatos de tamanho 42 depois de gravar “Blue Suede Shoes”, que foi o seu álbum de estreia, em 1956. Ele vestia os sapatos quando se apresentou no programa "The Steve Allen Show", no mesmo ano, e cantou os sucessos "I Want You, I Need You, I Love You" e "Hound Dog" ao vivo.

O astro americano usou o calçado dentro e fora do palco durante a década de 1950.

O cantor teria oferecido os sapatos ao seu amigo Alan Fortas, na noite antes de ingressar no exército americano, em 1958. Alan Fortas, mais tarde, escreveu uma carta onde descreve como os recebeu.

"Na noite anterior ao recrutamento de Elvis no exército em Memphis, Elvis deu uma festa que durou toda a noite em Graceland. Depois fomos ao ringue de patinação Rainbow", conta na carta. "Quando chegamos ao local, Elvis chamou alguns de nós e deu algumas das suas roupas que achava que não ia usar ou que não queria quando voltasse do exército. Nessa noite, Elvis me deu estes sapatos de camurça azul tamanho 10,5 [42 no Brasil]. Tenho eles há muitos anos," continua.

O par de sapatos foi autenticado por Jimmy Velvet, amigo íntimo de Elvis Presley durante 22 anos, que foi descrito pela casa de leilões como "a maior autoridade mundial em Elvis". Andrew Aldridge, da empresa Henry Aldridge & Son, descreveu o calçado como "o mais icônico possível".

"São uma peça excepcional do mundo do espetáculo, da música e da cultura popular", acrescenta.

