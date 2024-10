Banquete de Bruno Mars em bar de SP chama atenção

A- A+

Bruno Mars é bom de prato — e tem a comida brasileira entre suas três maiores predileções gastronômicas junto às culinárias cubana e filipina. Dito isso, não é lá muito difícil entender por que o cantor americano quis logo se sentar num bar, à paisana, com um bonezinho na cabeça e praticamente irreconhecível, pouco depois de desembarcar em São Paulo, na noite da última quinta-feira (3). No botequim De Primeira, na Vila Madalena, o astro da música pop se empanturrou.

Enquanto bebericava cachaça, o artista "bateu", sem esforço, pelo menos uma dezena de petiscos diferentes, entre os quais, ostra com vinagrete de manga, porção de torresmo, bolinho de carne empanado, bolinho de mandioca, sanduíche de frango frito, coxinha com creme de milho, pastel.... E por aí vai. "Ele amassou", brinca Gabriel Coelho, proprietário do estabelecimento.

O fato vem sendo motivo de brincadeiras e também de preocupação por parte dos fãs do cantor, que realizará uma série de shows em solo nacional — a primeira apresentação acontece em São Paulo, nesta sexta-feira (4) e no próximo sábado (5). É que Bruno Mars realmente mostra que cultiva muita moderação com comida, sobretudo quando está empolgado em vésperas de shows fora dos EUA. Detalhe: numa de suas primeiras passagens pelo Brasil, ele quase cancelou um dos shows porque, na véspera, havia exagerado na quantidade de caipirinha e feijoada num restaurante.

Sócio da casa de shows Qualistage, no Rio de Janeiro, o empresário Bernardo Amaral conta que, em 2012, o cantor quase não subiu ao palco para realizar, como headliner, o show no festival Summer Soul Festival, na capital fluminense. "Ele já era conhecido, mas não tanto.

E ele amou o Brasil. E na véspera do último show no Rio, ele foi curtir a cidade. E aí ele comeu tudo o que ele podia de feijoada e bebeu tudo o que ele podia de caipirinha. Você não imagina como ele estava no dia seguinte... Ele quase não fez o show. Até 10 minutos antes do horário, ele não faria o show", rememorou o empresário, numa entrevista ao podcast "Papo com Clê", em 2023.

Na ocasião, Bruno Mars realizou o show como se nada tivesse acontecido. "Depois, ele saiu do palco e passou mal. Mas ele fez um esforço durante o show. Foi super profissional. Fez um showzaço. O show dele, aliás, sempre foi um espetáculo de outro planeta", acrescentou Bernardo.

Nas redes sociais, fãs do artista resgataram o "causo". Internautas se espantaram com a quantidade de iguarias, a maior parte delas frita, que Bruno ingeriu na última quinta-feira (3).

"Vai cagar até umas horas, de tanta fritura. Ele é um brasileiro assumido", brincou uma usuária do Instagram. "Tadinho, o bichinho já se cagou todinho em 2012 quando comeu feijoada e tomou caipirinha", rememorou outra pessoa, pela mesma plataforma, em tom bem-humorado.

Veja também

MÚSICA Saiba tudo sobre os seis shows de Bruno Mars em São Paulo