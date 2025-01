Bar Super8 promove exibição gratuita de videoclipes pernambucanos nesta terça (14)

A- A+

O projeto Encontros do Cinema Pernambucano leva ao Bar Super8, no Centro do Recife, nesta terça-feira (14), às 20h, uma sessão de cinema especial dedicada ao gênero videoclipe. Cinco clipes de artistas emergentes da cena pernambucana serão exibidos, celebrando o encontro entre audiovisual e música.

A programação conta com a exibição de estreia do videoclipe "Comparsa", single mais recente do cantor e compositor recifense Milton Raulino. Dirigido pelas cineastas Thaíse Moura e Ilana Costa, o videoclipe reúne cenas gravadas no Hotel Central e narra uma história de amor fantasiosa ao som de elementos musicais com influência de bolero, MPB e brega.

A sessão também abre espaço para artistas que transitam entre o Rap e o Hip Hop. Serão exibidos os clipes "Prêmio", de Soninho, em caráter de pré-estreia; "Mangueboy", de FARIAS; e "Turtle Style", de Laeü.



Com direção de Madson, os projetos abordam vivências urbanas no Recife e propõem experimentos audiovisuais interligando a estética do VHS e do digital contemporâneo.

Ainda na noite será exibido o EP visual "De Pés", de Dom Santana, cantore e compositore não-binário de Pernambuco. Com direção assinada por Cora Fagundes, a obra apresenta uma narrativa que evoca vivências afetivas e a ancestralidade negra em cenários no Cabo de Santo Agostinho.



A obra é embalada por três músicas do EP homônimo que Dom lançou em março de 2024.

Após as exibições, os artistas participam de um bate-papo com o público falando sobre seus clipes, com mediação do cineasta Leo Leite.



O projeto Encontros do Cinema Pernambucano é idealizado por Thor Neukranz e produzido por Vinícius Costa e Wandryu Figueiredo. Desde 2024, o projeto já realizou mais de 125 sessões no Recife, além de 8 sessões na Europa, abrindo espaço para a difusão de obras audiovisuais gratuitamente.

SERVIÇO:

Encontros do Cinema Pernambucano - Sessão especial de videoclipes

Com clipes de Milton Raulino, Soninho, FARIAS, Laeü e Dom Santana

Terça-feira, 14 de janeiro, às 20h

Bar Super8 (Rua Mamede Simões, 144 - Santo Amaro)

Entrada gratuita

