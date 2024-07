A- A+

BRINQUEDOS Barbie cega e a nova Barbie com síndrome de Down são lançadas pela Mattel; confira As novas bonecas integram a linha Fashionista da Mattel

A empresa proprietária de um das bonecas mais famosas e icônicas do mundo anunciou, na terça-feira (23), uma nova expansão de possibilidades em termos de Barbie, com a adição da primeira boneca cega, e de uma Barbie negra com síndrome de Down. Ambas integram a linha Fashionista da Mattel.

De forma a retratar com precisão as características de pessoas cegas ou com baixa visão, a fabricante de brinquedos contou com a colaboração da Fundação Americana para Cegos (AFB).

"Ao encerrarmos o mês do Orgulho das Pessoas com Deficiência, acreditamos que esta é uma excelente maneira de fazer com que crianças do mundo todo se sintam incluídas, independentemente de suas habilidades", disse Tony Stephens, da AFB, à CBS News.

