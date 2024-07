"Arca de Noé": animação brasileira inspirada na obra de Vinicius de Moraes ganha trailer; veja

A- A+

“Arca de Noé”, animação brasileira inspirada na obra de Vinicius de Moraes, estreia nos cinemas no dia 7 de novembro. Nesta quarta-feira (24), foi revelado o primeiro trailer do novo filme.

O longa-metragem traz as canções dos discos “Arca de Noé 1 e 2”, de autoria do Poetinha. A trama acompanha Tom (Marcelo Adnet) e Vini (Rodrigo Santoro), uma dupla de ratos boêmios que precisam enfrentar inúmeras aventuras para provar o seu talento.

Ao embarcarem na Arca de Noé (Julio Andrade), os protagonistas se veem obrigados a enfrentar os desmandos de Baruk (Lázaro Ramos), um leão inescrupuloso, usando a única arma que têm: a música.

Realizada inteiramente em 3D, a animação tem direção de Alois Di Leo e Sérgio Machado, que também assina o roteiro do longa, com colaboração de Heloisa Périssé e Ingrid Guimarães. As duas também estão entre as dubladoras.

Outros grandes nomes do audiovisual estão no elenco, além de Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Júlio Andrade e Lázaro Ramos. Integram o time de dublagem astros e estrelas como Alice Braga, Gregorio Duvivier, Bruno Gagliasso, Marcelo Serrado, Monica Iozzi, Giovanna Ewbank e Luis Miranda.

A animação conta ainda com participações musicais, incluindo Adriana Calcanhotto, Chico César, Russo Passapusso e Larissa Luz. O trailer dá um “gostinho” dos números musicais que estão por vir, com trechos de canções como “A Casa” e “O Leão”.

Antes mesmo de sua estreia, o filme já foi vendido para mais de 70 países. A produção é liderada pela Gullane, em parceria com Videofilmes, e tem coprodução inédita com Índia, pelo estúdio de animação asiático Symbiosys, e CMG (Cinema Management Group), dos Estados Unidos.



