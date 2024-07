Atriz mirim do filme "Um Lugar Silencioso" ficou paralisada após derrame causado por catapora

A- A+

A mãe de Avy Berry, de 6 anos, notou que algo estava errado com sua filha durante a madrugada, depois que a menina não acordava e nem mexia um lado do corpo. Fearne Collins, 31, disse que quando os paramédicos chegaram, os sintomas da garota haviam melhorado.

Mesmo assim, a matriarca levou a filha ao pronto-socorro, um exame revelou que a garota teve um mini derrame e foi medicada com anticoagulantes em baixas doses. Porém, Berry sofreu um novo derrame, mais forte, e precisou fazer uma cirurgia cerebral para corrigir o fluxo sanguíneo em seu cérebro.

Segundo os médicos, a pequena passou por tudo isso meses depois de contrair catapora, doença comum em crianças. A garotinha ficou temporariamente paralisada e teve que aprender a falar novamente.

“Ela está tomando altas doses de anticoagulantes agora, mas isso foi há 18 meses e ela não teve mais derrame desde então, o que nos deixa muito felizes”, disse Collins. “Emocionalmente ela ainda luta um pouco e é bastante sensível. Ela ainda fica com bastante medo quando alguém vai para o hospital”.

Apenas algumas semanas após sua recuperação, Avy conseguiu um pequeno papel no cinema, estrelando como figurante no filme de terror da Paramount Pictures, Um Lugar Silencioso: Dia Um. E também na série m Hollyoaks.

"Estamos orgulhosos dela todos os dias. Ela é realmente resiliente. Ela nem conseguiu assistir ao filme, porque é um filme de terror, o que é bem engraçado. Acho que é isso que ela gosta de fazer e, para ser honesta, ela gosta de ser o centro das atenções quando está no set. Ela gosta de conversar com todos os adultos e todas as pessoas no set. Ela gosta mesmo de estar perto deles", disse Fearne.

A mãe da garota tenta conscientizar as pessoas sobre os derrames infantis e está pedindo aos pais que levem seus filhos para realizar exames de check-up, se necessário.

