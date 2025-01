A- A+

BBB 25 BBB 25: Camilla diz que segura o choro no reality para não parecer "VTzeira" Trancista revelou que tem se controlado no confinamento do BBB

Em conversa com outros participantes na sala do BBB 25, nesta terça (21), Camilla comentou sobre a influência do signo de Gêmeos no seu comportamento. "Ou eu sou o puro medo, ou estou nem aí", comenta ela.

A sister revelou, ainda, que tem controlado alguns sentimentos dentro da casa: "Lá fora eu sou mais chorona ainda. Sou chorona mas aqui estou me controlando para não ficar falando que que sou VTzeira".



Paredão

O primeiro paredão do BBB 25 será definido na noite desta terça-feira (21). Três duplas estão na berlinda — Edilberto e Raissa; Diogo Almeida e Vilma; e Arleane e Marcelo.

Veja também