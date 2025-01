A- A+

BBB 25 Na berlinda do primeiro Paredão do BBB 25, participantes defendem permanência no Raio-X As três duplas usaram o espaço para comentarem a respeito do Sincerão da noite anterior e pedirem votos para permanecer

Na expecttativa pelo dia da primeira eliminação do BBB 25, nesta terça-feira (21), Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma ou Edilberto e Raissa - os emparedados desta primeira berlinda, usaram o espaço do Raio-X para angariar suas permanências.



As três duplas comentarem a respeito do Sincerão da noite anterior e comvocaram as torcidas para os ajudar a ficar no reality. A dupla circense Edilberto e Raissa usou o argumento de que não se escondem do jogo para pedir que o público permita que os dois continuem na casa.

"A questão é a seguinte: aqui é um jogo. Eu costumo dizer que não é nada pessoal, é apenas um jogo, situações e condições que ocorrem aqui, que nada mais são do que opiniões. A gente opina sobre as pessoas, e as pessoas opinam sobre a gente. A gente quer, antes de mais nada, pedir a participação de todos, que votem muito para que nós podemos ficar aqui na casa, o pessoal que conhece o nosso trabalho, as pessoas que não conhecem ainda, quem gostou do nosso jeito aqui dentro da casa. Ou seja, eu acho que apenas uma semana não dá para a gente mostrar de um tudo como a gente é, literalmente", disseram.

Já a dupla de Manaus foi mais uma a pedir a permanência com a retórica que uma semana de confinamento é muito pouco para demonstrarem quem são e como jogam. Arleane, inclusive, chegou a se emocionar durante a fala.

"Um dia de coração na mão, a gente tá muito tenso, mas muito esperançoso que a gente tá pedindo muito que vocês nos ajudem a permanecer na casa, porque é o sonho da nossa vida. A gente deu um grande passo, acreditamos nós. Isso aqui foi uma grande experiência, a gente quer dar continuidade nisso. E a gente conta muito com o apoio, a torcida e o voto de vocês, cada voto é muito importante pra que a gente permaneça do jogo e a gente viva isso aqui intensamente da melhor forma possível", afirmou.

Mãe e filho se disseram relaxados após a dinâmica do Sincerão da noite anterior. Segundo eles, conseguiram colocar para fora aquilo que pensavam a respeito de determinados participantes do jogo.

"Eu passei o dia me sentindo mais relaxado. Estava um tenso na madrugada, com uma tensão aqui nas costas, entrei na piscina para relaxar um pouco. Ontem, no Sincerão, eu falei o que eu estava sentindo, a forma que a gente estava se sentindo, na verdade, com a relação com as meninas, a Thamiris e a Camilla, que estavam me afetando", disse Diogo.

