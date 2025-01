A- A+

BBB 25 Gil do Vigor visita casa do BBB 25 e surpreende participantes: "sempre quis fazer isso"

A tarde desta terça-feira (21) foi de visita supresa na casa do Big Brother Brasil (BBB 25), da Globo. O incluenciador e economista pernambucano Gil do Vigor revisitou o programa que lhe projetou para o sucesso, para a surpresa e admiração dos participantes.



Ao avistar o ex-BBB, todos do elenco comemoram e abraçam o icônico participante da edição 21 no programa, no gramado da casa. "Quero abraçar todo mundo", disse Gil.

Os confinados participam, nesta terça (21), de uma ação especial com jogos e desafios para desbloquear prêmios para o público. Com a apresentação de Gil, eles entram na brincadeira em duplas, girando uma roleta.



"Sempre quis fazer isso, eu estou muito chique", comemorou o economista

