Big Brother Brasil BBB 25: Edilberto fala sobre relação com Aline e Vinícius O artista circense afirma não estar incomodado com a dupla, mas Gabriel aconselha que não "afrouxe" suas opiniões

Após a dinâmica do Sincerão, que aconteceu no programa ao vivo desta segunda (20), a dupla emparedada Edilberto e Raíssa discutiram no Quarto Fantástico sobre o jogo.

No momento, foram escolhidos pelos líderes Aline e Vinícius como uma dupla que "É espaçosa".

Como justificativa, os baianos afirmaram que o pai e filha parecem incomodados com a presença e o jogo da liderança.

Porém, Edilberto afirmou não sentir incômodo com a dupla. Durante o Sincerão, o brother relembrou que respeitava o jogo de todos na Casa.

Gabriel, um dos Anjos da semana, aconselhou o circense a não "afrouxar" seus posicionamentos. "Você começou em um tom, eles vieram em outro, e aí você reduziu o tom. Parece muito que você deu uma afrouxada", diz Gabriel.

