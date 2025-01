A- A+

Big Brother Brasil Após Sincerão, enquete atualizada do BBB 25 indica que dupla deve sair com mais de 50% dos votos Duplas formadas por Edilberto e Raissa; Diogo Almeida e Vilma; e Arleane e Marcelo se enfrentam no primeiro paredão do reality show

O primeiro paredão do BBB 25 será definido na noite desta terça-feira (21). Três duplas estão na berlinda — Edilberto e Raissa; Diogo Almeida e Vilma; e Arleane e Marcelo.

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam, porém, que a disputa está concentrada apenas entre dois pares.

E mais. Após a realização do Sincerão, que colocou os participantes para uma "lavação de roupa suja" ao vivo, o público parece ter tomado um lado.

A pesquisa realizada pela coluna Play, do Globo, indica que Marcelo e Arleane serão eliminados com 78,6% dos votos.

No X, o maior número de hashtags a respeito do programa pede a saída dos participantes. Internautas avaliam o amazonense de 38 anos como arrogante e prepotente, e que ele estaria atrapalhando o jogo da esposa.

"Arleane parece que tá nas dinâmicas só de acompanhante sóbria do Marcelo. Ela só fica parada do lado e dá um puxãozinho quando ele tá passando muito do limite, mas ele toma a frente de tudo e não deixa ela dar opinião nenhuma", escreveu um usuário do X.

Diogo Almeida e Dona Vilma, mãe do ator, aparecem em segundo lugar — com 14,6% dos votos do público — entre os participantes com possibilidade de deixar o confinamento.

Na lanterninha, sem qualquer chance de ir embora do BBB - Big Brother Brasil, estão os artistas circense Edilberto e Raissa, pai e filha, com 6,7%.

