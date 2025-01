BBB 25: Veja como foi o primeiro Sincerão da edição

A- A+

Esta segunda (20), as duplas do Big Brother Brasil 25 participaram do primeiro Sincerão da edição.

A dinâmica consistia na escolha de jogadores que deveriam posar em molduras que simulavam um post nas redes sociais.

Cada postagem ganhava uma legenda, também escolhida pelos brothers, que variavam entre as opções "é espaçosa", "se acha protagonista", "esconde o jogo", "não tem entrosamento", "não faz questão de se conectar" e "faz média com todo mundo".

A estrutura da dinâmica do Sincerão. Foto: Reprodução/Gshow

O poder de escolha do Sincerão pertenceu aos protagonistas da semana, ou seja, os Líderes (Aline e Vinícius), Anjos(Gabriel e Maike) e Emparedados (Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e Edilberto e Raissa)

Aline e Vinícius



Os líderes escolheram a dupla circense, Edilberto e Raíssa. Foto: Reprodução/Gshow

A dupla da liderança escolheu os emparedados Edilberto e Raíssa, que entregaram a legenda de "É espaçosa" para pai e filha.

Defendendo a escolha, Vinícius afirmou que os jogadores invadem espaços que não os pertencem e se incomodam com o jogo dos líderes.

"No intervalo, vocês puderam ver. Está se incomodando até com o tom de voz de Aline" terminou o brother.

"Eu não quero estar no ambiente de uma pessoa que está se incomodando o tempo todo comigo" justificou também Aline.

Na réplica, o brother Edilberto afirmou que admira e respeita o jogo das pessoas na casa, mas rebateu que "tem pessoas aqui que abraçam poderes... e eu e Raissa tivemos o azar da dupla ser Líder na primeira semana, é por isso que a gente está aqui", se referindo aos líderes atuais.

Gabriel e Maike



Os anjos escolheram a dupla de irmãos. Foto: Reprodução/Gshow

A dupla de anjos Maike e Gabriel escolheu Diego e Daniele Hypólito como um par que "Faz média com todo mundo".



"Na verdade, não é a dupla em si, é mais o Diego. Ele tenta estar em todos os ambientes e, muitas vezes, entra em assuntos e toma partido de assuntos pela metade", justificou Maike.

A dupla de ginastas não teve direito à réplica, já que não estão entre os protagonistas da semana.

Marcelo e Arleane



A dupla de emparedados escolheram os líderes. Foto: Reprodução/Gshow

Com a legenda "Não faz questão de se conectar", a dupla Aline e Vinícius foi escolhida pelos brothers Marcelo e Arleane.

Marcelo afirmou não gostar da atitude de Vinícius, que "passa do meu lado e não troca um olhar". Ainda diz que a dupla não tentou se aproximar de sua esposa e dele próprio, além de jogadores como Edy.

Em sua réplica, Vinícius questionou se a dupla manauara teria a aproximação que citaram.

"A gente leva pro VIP quem temos mais aproximação. Se estivesse no VIP, ia me chamar pra me conhecer?" questionou o líder.

Edilberto e Raíssa



Os circenses escolheram os líderes. Foto: Reprodução/Gshow

Escolhidos mais uma vez, os líderes da semana foram o alvo de Edilberto e Raíssa e receberam a legenda "Se acha protagonista".

"Eu acho desnecessário querer aparecer mais que os outros o tempo todo" justificou Edilberto, que mantém relação conturbada com a dupla baiana desde os momentos iniciais do jogo.

Assumindo a réplica, Aline questiona as atitudes de Edy diante de sua crítica.

"Acho impressionante uma pessoa falar que quero aparecer se bota uma cadeira no queixo", referindo-se ao momento em que o circense equilibrou uma das cadeiras da área externa em seu rosto, durante o after do primeiro show da edição.

Diogo Almeida e Vilma



A dupla Camarote escolheu Thamiris e Camilla. Foto: Reprodução/Gshow

Com a legenda "Esconde o jogo", os Camarotes Diogo Almeida e Vilma tomaram como alvo a dupla de irmãs Thamiris e Camilla.

"Estávamos todos na Xepa, estávamos iniciando uma troca que eu achei que fosse genuína. Estava com muito interesse na história dela, assim como demonstravam interesse na nossa. Desde o momento que foram para o VIP, isso mudou completamente", justificou Diogo.

A dupla de irmãs não teve direito à réplica, já que não são protagonistas nesta semana.

Veja também