mandíbula 'BBB 25': O que é cirurgia ortognática, feita no rosto de Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa A médica que fez a cirurgia que reposicionou os ossos da mandíbula da sister compartilhou nas redes o resultado do procedimento

A participante do BBB 25 Giovanna Jacobina, dupla de Gracyanne Barbosa, chamou atenção nas redes sociais pelo resultado impressionante de uma cirurgia ortognática que transformou sua aparência. A sister, que está confinada no reality da Globo, fez o procedimento que reposicionou os ossos da mandíbula e uma rinoplastia, que altera o formato do nariz.

Como mostrou a coluna Play, a médica responsável pela cirurgia relatou que a paciente “apresentava excesso vertical de maxila com deformidade esquelética do tipo classe II, e disfunção valvular nasal" e divulgou os resultados nas redes sociais.

Após o resultado da operação, Giovanna e a mãe, Ledir, agradeceram à equipe médica nas redes. "Mudaram a minha vida. Melhores do mundo", escreveu a irmã de Gracyanne Barbosa. "Realização do sonho da minha filha, para sempre gratidão", disse a mãe dela.

O que é a cirurgia ortognática?

Esta intervenção cirúrgica busca corrigir desalinhamentos nos ossos do rosto e nos dentes. Para além do apelo estético, pois ajuda a harmonizar a face, a cirurgia ortognática também melhora a qualidade de vida, principalmente ao facilitar a respiração e o sono.



Essa é a mesma cirurgia à qual a adolescente Rafaela Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, foi submetida.

Além disso, ela varia de acordo com a abordagem dependendo da disfuncionalidade observada pelo cirurgião. São elas:

Assimetrias: maxilares tortos;

Atresia de maxila: mordida cruzada posterior ou maxilar estreito;

Retrognatismo: mandíbula pequena;

Prognatismo: mandíbula grande e/ou maxilar pequeno;

Disfunção da ATM (articulação temporo-mandibular).

Como ela é feita?

Toda a operação dura, em média, de 2 a 4 horas, e é realizada sob anestesia geral. O intervalo de tempo pode aumentar dependendo da complexidade do caso. O realinhamento por malformação é feito por meio do uso de materiais como serras, parafusos e placas de titânio.

Os riscos são os mesmos associados a outras cirurgias, como perda de sangue e infecções. Em geral, esse é considerado um procedimento seguro.

