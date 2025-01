A- A+

Big Brother Brasil Quem sai do BBB 25? Enquetes mostram disputa apertada entre duas duplas Público vai conhecer os primeiros eliminados do programa nesta terça-feira (21)

Três duplas formaram o primeiro paredão do Big Brother Brasil 2025, neste domingo: Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma, e Edilberto e Raissa.

Na terça-feira (21), o público vai saber quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Como é de costume, as enquetes da internet dão um bom termômetro de quem pode estar próximo de ir embora do programa.

Veja a seguir algumas projeções:

Na enquete do Extra, Arleane e Marcelo surgem como favoritos para deixar a casa, com 70,18% dos votos.

Diogo e Vilma estão em segundo, com 19,86%. Menos cotados para serem eliminados, Edilberto e Raissa estão com 9,96%.

Na enquete da UOL, duas duplas aparecem em disputa acirrada — Arleane e Marcelo tem 46,36% dos votos pra sair, Diogo e Vilma têm 42,03%, e Edilberto e Raissa aparecem com 11,61%.

A enquete do site iBahia mostra outro panorama, com Arleane e Marcelo com 66,3% dos votos pra sair, enquanto Diogo e Vilma aparecem com 20,7% e, em último Edilberto e Raissa surgem com 12,9%.

