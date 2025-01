A- A+

BBB 25 BBB 25: Raissa e Edilberto, Arleane e Marcelo e Diogo e Vilma estão no paredão A primeira eliminação do BBB 25 acontece na noite da próxima terça-feira (21)

As duplas Raissa e Edilberto, Arleane e Marcelo e Diogo e Vilma estão no primeiro paredão do Big Brother Brasil 25, formado neste domingo (19). A primeira berlinda contou com Contragolpe e Prova Bate e Volta. A eliminação acontece na noite da próxima terça-feira (21). Nesta primeira fase, os dois componentes da dupla são eliminados.

Os circenses Raissa e Edilberto (pai e filha) foram emparedados ainda na última quinta-feira (16), pelos líderes Aline e Vinícius, após a primeira Prova do Líder da edição. Já o casal Arleane e Marcelo foi escolhido por Aline e Vinícius entre as três duplas que estavam na Mira do Líder.

O ator Diogo e sua mãe, Vilma, foram indicados pelos líderes após ficarem empatados com as duplas Vitória e Mateus e Daniele e Diego na votação da casa. A dupla teve direito ao Contragolpe e indicaram os amigos Vitória e Mateus, que conseguiram se salvar da berlinda na Prova Bate e Volta. Apenas os dois pares participaram da prova.

Na Mira do Líder

Na última sexta-feira (17), os líderes Aline e Vinícius escolheram as duplas Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma e João Pedro e João Gabriel para estarem na Mira do Líder.

A partir da lista formada, os líderes deveriam escolher uma dupla neste domingo para compor o paredão. Os escolhidos foram Arleane e Marcelo. Durante a formação da berlinda, João Pedro e João Gabriel foram imunizados pelos anjos Gabriel e Maike.

Imunizados

Os pernambucanos Guilherme Avilar e Joselma (Delma) Silva, que entraram por voto popular depois dos outros participantes, estavam imunizados no primeiro paredão. O genro e a sogra olindenses entraram na noite do dia 13 de janeiro e conquistaram as últimas vagas do elenco do reality com 66,40% dos votos.

Na berlinda deste domingo, as amigas Eva e Renata e os líderes Aline e Vinícius também conquistaram a imunidade e não puderam ser votados.

Perfil dos emparedados

Edilberto, de 42 anos, entrou no BBB com a sua filha Raissa, de 19 anos. Ambos são de uma família de circenses e moram em Ubá, Minas Gerais. A dupla tem o costume de viajar na caravana do circo por cidades do interior.

Edilberto, mais conhecido como Ed, é natural de Elói Mendes e iniciou a carreira artística como palhaço aos cinco anos e é da 6ª geração de uma tradicional família circense. Sua filha Raissa é natural de Ubá, em Minas Gerais, e entra solteira no reality. Assim como o pai, ela foi inserida no ambiente do circo desde pequena, além disso eles compartilham o mesmo temperamento, segundo Edilberto.

O ator e psicólogo Diogo Almeida, de 40 anos, entrou na casa mais vigiada do Brasil com a sua mãe Vilma, de 68 anos. A matriarca é estudante de nutrição e sergipana, nascida em Aracaju, enquanto seu filho é natural do Rio de Janeiro.

Mãe e filho quase que não entram no reality, pois Vilma Maria chegou a iniciar uma inscrição com o marido para esta edição, mas acabou decidindo ir com o solteiro Diogo, que foi protagonista da novela ''Amor Perfeito'' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz.

O ator iniciou sua carreira artística aos 11 anos como modelo, formando-se em Artes Cênicas e, mais tarde, em Psicologia. Em 2024, ele participou do elenco do ''The Masked Singer Brasil'', mas também seguiu atuando como psicólogo em uma clínica, inclusive, lançou seu primeiro livro, recentemente. Sua mãe Vilma é fã declarada do ''Big Brother Brasil''.

A influenciadora digital Arleane, de 34 anos, e o servidor público Marcelo, de 38 anos, são o primeiro casal desta edição. A dupla manauense está casada há 11 anos e vai ter que lidar com os desafios do programa e do relacionamento durante o confinamento.

Formada em Estética e Cosmética, Arleane trabalha como influenciadora em Manaus, no Amazonas, onde mora com o marido que atua como engenheiro da segurança do trabalho. Ela fala com orgulho sobre ser uma mulher indígena e não esconde seu amor pelo samba, enquanto Marcelo se descreve como um homem divertido e sensível.

