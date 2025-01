A- A+

BBB Maike e Gabriel vencem primeira Prova do Anjo do BBB 25 e imunizam dupla Dupla paulista supera Eva e Renata e escolhe o Monstro da semana

Neste sábado, 18, Maike e Gabriel conquistaram a vitória na primeira Prova do Anjo do Big Brother Brasil 25, superando as bailarinas Eva e Renata e garantindo o direito de imunizar uma dupla do próximo Paredão. A dupla paulista fez uma reviravolta na reta final, atingindo 970 pontos, enquanto Eva e Renata somaram 680 pontos.

Além de imunizar uma dupla, Maike e Gabriel escolheram Diego e Daniele para o Monstro da semana. Eles terão que representar o Quarto Branco durante a competição.

A Prova do Anjo consistiu em um desafio no qual um dos integrantes de cada dupla foi pendurado por uma "garra humana" em cima de um grande reservatório com objetos de pelúcia que representavam ingredientes de uma cerveja: lúpulo, água, malte e levedura. O participante pendurado precisava recolher o maior número possível de "ingredientes" dentro do tempo, com cada item valendo pontos diferentes. O outro integrante da dupla, sem poder ver o parceiro, guiava a garra.

Antes de começar a prova, Tadeu Schmidt sorteou as duplas que ficariam fora da disputa: Delma e Guilherme, Vitória Strada e Mateus, Diogo e Vilma. A primeira dupla a realizar a prova foi Raíssa e Edilberto, mas eles não conseguiram completar o desafio a tempo e foram desclassificados.

Durante a prova, o ginasta Diego Hypólito teve uma reação de "fobia" ao ficar pendurado, mas superou o medo e, junto com sua irmã Daniele, conquistou o 3º lugar.

Formação do Paredão

Raíssa e Edilberto já estão no Paredão, indicados pelos líderes Aline e Vinicius. Outras três duplas estão na mira dos líderes: Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e João Pedro e João Gabriel. Uma dessas duplas será escolhida para o Paredão Triplo, que será formado no domingo.

A dinâmica do Paredão será a seguinte: Maike e Gabriel, como anjos, imunizam uma dupla, e os líderes indicam uma das três duplas da sua mira. A casa vota e elege a segunda dupla emparedada, e a dupla escolhida pela casa faz o contragolpe, indicando a quarta dupla. Em seguida, as duplas participam da prova Bate e Volta, onde uma será salva, e o público decidirá a eliminação na terça-feira, 21.

