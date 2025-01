A- A+

Big Brother Brasil Primeira dupla no paredão, Edilberto e Raissa estiveram em Aparecida antes de entrar no BBB 25 Pai e filha circenses postaram fotos na famosa catedral de São Paulo em janeiro deste ano

A primeira dupla indicada ao paredão no “Big Brother Brasil”, os circenses Edilberto e Raissa contam com a fé para evitar a eliminação no reality. Antes de entrar no BBB 25, pai e filha estiveram com o resto da família em Aparecida do Norte, um importante centro religioso de São Paulo que atrai milhares de peregrinos anualmente.

O perfil oficial da dupla postou no dia 1 janeiro fotos de uma visita ao munícipio, incluindo algumas da Basílica de Nossa Aparecida. A família também postou uma foto da imagem consagrada como Nossa Senhora da Conceição Aparecida, exposta no interior da Catedral.



A dupla enfrenta críticas desde que entrou no programa. Nos últimos dias do BBB 25, Raissa já foi chamada de “fora da casinha” por Mateus e de “exibida” e “boba” durante uma conversa de Thamiris com outros brothers.

Já Edilberto considera que isso já é uma consequência do paredão sobre eles. “É a mais pura realidade: se fôssemos líderes, estava todo mundo nos abraçando. Como não somos e estamos no paredão, está todo mundo nos massacrando”, disse o palhaço durante a gravação do Raio-X.

“Meu Deus, esse povo não para de falar da Raissa, né? 24h nessa perseguição e ainda só falam pelas costas. Isso só dá mais força pra ela. Agora, eu quero muito que a Raissa e o Edy fiquem nesse paredão, só pra calar a boca desse grupão”, comentou um internauta no X. Outra pessoa na plataforma afirma que a circense “está sendo excluída por alguns simplesmente por ser ela mesma”.

