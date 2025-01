BBB 25: veja qual dupla no paredão tem mais seguidores e pode conseguir puxar mais votos

A- A+

A votação do primeiro paredão do “Big Brother Brasil” chega ao fim na noite desta terça-feira (21), e o público saberá quem é a dupla eliminada. Nesta fase inicial, os participantes são votados ainda em dupla: Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma, e Edilberto e Raissa tentam uma chance de continuar dentro da casa do BBB 25. Uma verificação nas redes sociais dos brothers pode revelar o potencial de cada dupla em mobilizar votos, conforme sua torcida.

Mãe e filho, Vilma e o ator Diogo Ameilda, são a dupla com maior potencial de puxar votos entre as três concorrentes na berlinda. Juntos, eles somam atualmente 303,8 mil seguidores no Instagram. A equipe responsável pelos perfis de ambos tem mobilizado o público para votar em Arleane e Marcelo.A





Aliás, o casal soma 167,4 mil seguidores, número impulsionado principalmente pela quantidade de pessoas que acompanham a sister manauara. A estratégia da torcida é votar para eliminar Diogo e Vilma. No entanto, isso não tem se refletido em bons resultados, conforme apontam as enquetes realizadas pelo jornal *Extra* e pela coluna *Play*, do GLOBO. De acordo com essas votações online, Arleane e Marcelo devem ser os primeiros eliminados do programa.

Os circenses Edilberto e Raissa, por sua vez, estão na lanterna entre os emparedados. O pai e filha têm 107,1 mil seguidores, que também estão sendo orientados a votar em Arleane e Marcelo.

Dinâmica do paredão

A berlinda foi formada na noite deste domingo (19), após votação dos líderes Aline e Vinícius e do restante da casa. Os votos da casa aconteceram da seguinte maneira:

Camilla e Thamiris votaram em Diogo Almeida e Vilma;

Vitória Strada e Mateus votaram em Diogo Almeida e Vilma;

Guilherme e Delma votaram em Gracyanne e Giovanna;

Gracyanne e Giovanna votaram em Diogo Almeida e Vilma;

Diego e Daniele Hypolito votaram em Maike e Gabriel;

Diogo Almeida e Vilma votaram em Vitória Strada e Mateus;

Raissa e Edilberto votaram em Vitória Strada e Mateus;

Arleane e Marcelo votaram em Vitória Strada e Mateus;

Maike e Gabriel votaram em Diego e Daniele Hypolito;

Eva e Renata votaram em Diego e Daniele Hypolito;

João Pedro e João Gabriel votaram e Diego e Daniele Hypolito.

Diante de um empate triplo entre Diogo Almeida e Vilma; Diego e Daniele Hypolito e Vitória e Mateus Strada, os líderes Aline e Vinícius deram o voto de minerva em Diogo Almeida e Vilma para o Paredão. Diogo e Vilma, por sua vez, indicaram Vitória Strada e Mateus pelo contragolpe. A atriz e seu amigo, no entanto, conseguiram escapar na prova Bate e Volta.

Desta forma, os primeiros emparedados do reality foram Edilberto e Raissa, Marcelo e Arleane e Diogo Almeida e Vilma.

