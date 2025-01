A- A+

BBB 25 Giovanna Jacobina, do BBB 25, detalha cirurgia que transformou seu rosto Dupla de Gracyanne Barbosa no reality show afirma que ficou dois meses sem mastigar após procedimento e que teve melhora em várias queixas com a realização da operação

A médica veterinária Giovanna Jacobina, dupla de Gracyanne Barbosa no ''Big Brother Brasil'', detalhou a cirurgia pela qual passou dois anos atrás, que transformou a aparência de seu rosto. Ela afirma que chegou a ficar dois meses sem mastigar direito. O vídeo feito pela equipe de mídias da sister vem logo depois de viralizar uma publicação da Dra. Katyuscia, que realizou o procedimento e mostrou o “antes e o depois” da participante.



''Vocês devem estar super chocados. Eu tenho cirurgia ortognática: alguns muitos parafusos e placas no meu rosto. A cirurgia ortognática não é uma cirurgia plástica, ela faz a reconstrução óssea do que tinha que ser necessário. No caso, eu já tinha que ter nascido com esse rostinho, mas ele teve um crescimento a mais nos meus ossos. Então, foi feita essa cirurgia para corrigir apneia do sono, má respiração e má mastigação, além de dores de cabeça. Eu tinha todos esses sinais e melhorei demais após a cirurgia. Eu confiei demais nos meus cirurgiões'', detalhou ela.

''O pós não é fácil: são dois meses sem mastigar, mas você consegue'', continuou. ''O meu "antes" é pavoroso, gente. Não fiquem postando isso porque eu não gosto''.

