BBB 25: Botão da Desistência fica verde pela primeira vez na casa; entenda

Enquanto conversava com outros participanyes na sala do BBB 25, Vinícius percebeu que o Botão da Desistência acendeu a luz verde e chamou a atenção do grupo



Ele estava deitado no sofá junto com Camilla, Guilherme , Diego e Daniele Hypolito quando reparou na mudança de cor, que indica que ele está disponível para ser acionado caso algum participante deseje desistir do coninamento.

"Ó o botão verde, quem quer? Quem quer dar tchau?", pergunta o promotor de eventos. Em seguida, ele comentou com Camilla: "Aperta ali para ver como é".



Quem já apertou o Botão?

O Botão de Desistência estreou na casa do BBB em 2022 e foi usado por Tiago Abravanel (BBB 22), Bruno Gaga (BBB 23) e Vanessa Lopes (BBB 24).



O objetivo do adereço é que seja um lembrete constante de que o jogo traz momentos de muita alegria, mas também de tensão e de decisões importantes. Botão da Desistência fica verde na casa do BBB 25.

