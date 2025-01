A- A+

BBB 25 BBB 25: Gil do Vigor estreia no Bate-Papo BBB, nesta terça (21), após o primeiro Paredão Transmissões com o eliminado acontecem no gshow e no Globoplay

O pernambucano Gil do Vigor vai estrear, nesta terça (21), no primeiro Bate-Papo BBB da temporada, com a dupla eliminada da vez. Este ano, o inluenciador vai apresentar o quadro ao lado de Ceci Ribeiro.

Gil é economista, e, depois que deixou o BBB 21, passou a se dedicar não só ao seu PhD nos Estados Unidos, como estreou na TV, em quadros no Mais Você e no Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

"Eu vou juntar à função de apresentador esse Gil alegre e fã do Big Brother para que a gente consiga ter um programa que capture a essência do Bate-papo BBB, que é trazer para o público respostas, que mostre a realidade e descomprima o participante que está saindo de uma maneira leve, com respeito e se colocando no lugar do outro", diz Gil sobre a novidade.

Ceci Ribeiro começou sua carreira no rádio e, em agosto de 2024, fez sua estreia em rede nacional no Bate-papo Estrela da Casa, depois de 15 anos comandando programas de entretenimento na TV Integração, afiliada Globo em Minas Gerais.

"Eu amo o papo com o eliminado, assisti em todas as edições e sempre sonhei em fazer. Acompanhar o BBB 24 horas por dia já é uma coisa que faço há anos, então só isso que não muda. De resto, estou me dedicando muito a aprender e trabalhar para entregarmos um programa à altura do que o público espera. E fã de BBB é exigente, eu sei porque sou dessa turma", diverte-se a apresentadora.

Mudando de lado

Gil do Vigor conquistou o Brasil ao participar do reality em 2021. E alguns dos momentos mais marcantes – e hilários – aconteceram justamente quando o ex-brother esteve no Bate-Papo BBB daquela edição, como eliminado.

