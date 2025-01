A- A+

BBB 25 BBB 25: Delma palpita sobre fim do casamento de Belo e Gracyanne: "Parem de besteira! Dois pestes" O assunto surgiu quando Camilla revelou que não sabia sobre a separação do casal, no "Apê do Líder"

Em bate-papo no "Apê do Líder" com , Aline e Vinícius conversam com Camilla, a pernambucana Delma palpitou sobre o fim do casamento da camarote Gracyanne e o cantor Belo.



O assunto surgiu quando Camilla revelou que não sabia sobre a separação do casal. O grupo falava sobre Gracyanne Barbosa e a carioca revelou que não sabia que a sister tinha se separado do cantor "De quem? De Belo? Faz tempo....", responde Delma.

O quarteto, destacou que a musa fitness fala do ex-marido com muito carinho. "Eu acho massa que ela fala dele com muito carinho, muito respeito. Gi também, gosta muito dele, então ele deve ser um cara muito massa", afirma Vinícius. Camilla acrescenta: "Ela fala que gosta muito dele ainda".



"Ela não fala com raiva dele. Ela fala bem de boa. E tudo foi um mal-entendido, né?", diz Delma, arrancando gargalhadas de todos no quarto. "Menina, deixa isso pra lá", brinca Vinícius.



"Ela com Belo e Gracyanne falando: 'Olha, foi tudo um mal entendido, vocês tem que ficar juntos. Parem de besteira! Dois pestes". "O mulher, eu só fiquei sabendo que separou. Mas eu não acompanho", explica Delma.

