Big Brother Brasil BBB 25: Veja o que aconteceu no Sincerão desta segunda (27) No segundo Sincerão da edição, os brothers tiveram que escolher duplas para separar

Esta segunda (27) foi dia de Sincerão, dinâmica conhecida por causar diversas repercussões dentro e fora da casa.

No segundo Sincerão da edição, os brothers tiveram que escolher duplas para separar: um integrante ficava no jogo e o outro era descartado, indo para a área do lixo e segurando uma placa com adjetivo negativo.

A dupla que escolheu tinha um muinuto para explicar o porquê da separação e o que os levou a escolher quem era descartado. O eliminado tinha o mesmo tempo para responder.

Quem participou da dinâmica?

No Sincerão da semana, participaram os protagonistas do momento, ou seja:



- Os líderes Diogo Almeida e Vilma;

- Camilla e Thamiris, que atenderam ao Big Fone;

- Eva e Renata, escolhidas pelo público;

- As três duplas emparedadas: Diego e Daniele Hypolito (que também eram os Anjos da semana), Edilberto e Raissa e Vitória Strada e Mateus;

Quem foi descartado?

- Diego Hypolito foi descartado por Edilberto e Raissa com a placa "incoerente";

- Diogo Almeida foi descartado por Vitória Strada e Mateus como "sonso" e por Camilla e Thamiris como "desleal";

- Escolhido como "vitimista", Edilberto foi descartado por Diego e Daniele Hypolito;

- Camilla foi descartada por Diogo Almeida e Vilma e colocada como "arrogante";

- Vitória Strada foi descartada por Eva e Renata com a placa "inconveniente".

Quem foi salvo?

- Daniele Hypolito foi salva por Edilberto e Raissa;

- Vilma foi salva por Vitória Strada e Mateus e Camilla e Thamiris;

- Thamiris foi salva por Diogo Almeida e Vilma;

- Mateus foi salvo por Eva e Renata.

