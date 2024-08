A- A+

Famosas Belas, solteiras e com salto agulha: veja como estão hoje as assistentes de palco de Silvio Santos Apresentador brincava sobre namoro e opinava sobre as roupas que elas usavam para aparecer nos programas do SBT

Silvio Santos exigia que suas assistentes de palco estivessem sempre bem vestidas para aparecerem em seu programa, no SBT. O apresentador, que morreu no último sábado (17) aos 93 anos, opinava sobre o esmalte que pintava as unhas delas (a cor preferida dele era o vermelho), o sapato que elas usavam e o vestuário em geral.

“Ele gosta de unha vermelha no pé. Ele gosta de salto fino, sapato mais elegante”, disse a bailarina Rafaella Viscardi em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, em 2019. Nesta época, o comunicador ainda estava na ativa com o seu programa na emissora. Na ocasião, a dançarina ainda contou que o chefe não aprovava looks com tênis.





A ex-assistente de palco Rafaella Viscardi e atualmente — Foto: Reprodução/Instagram

Atualmente coreógrafa no SBT, a modelo e empresária lamentou a morte de Silvio. “Visionário como sempre, dava oportunidades com um jeito único de ser, observador, sabia de tudo, sempre muito atencioso com os detalhes. E assim com apelidos carinhosos, jamais esquecerei ‘Rafaella a bela’, ‘Rafaella três B’s: bonita, bela e bailarina’ me emociono só de lembrar”, escreveu ela.

No programa da RedeTV!, Rafaella ainda contou que “mentia” para o apresentador dizendo que era solteira. Na verdade, ela estava em um relacionamento sério, mas na frente das câmeras contava que não namorava — algo que Silvio costumava requisitar para que fizesse brincadeiras.

Além de Rafaella, outras assistentes de palco fizeram sucesso nos programas de Silvio. Veja a seguir como elas estão hoje:

Adriana Colin

Hoje palestrante, jornalista e modelo, Adriana participava de programas, concursos, games e sorteios como os da Tele Sena.



A ex-assistente de palco Adriana Colin com Silvio Santos e atualmente — Foto: Reprodução/Instagram



Ela relembrou este momento, ao homenagear o ex-patrão em uma publicação no Instagram. “Um ser extraordinariamente humano! E por isso, tão genial! Que sua simplicidade e sabedoria em vida, sejam exemplos para um mundo melhor na eternidade! Que gigantesca contribuição e que legado”, disse ela.

Alessandra Scatena

De assistente de palco de Silvio, Alessandra passou a ela própria a apresentar sorteios na TV. Ela é uma das animadoras à frente do Programa Viva Sorte, exibido na TV Bandeirantes.



A ex-assistente de palco Alessandra Scatena com Silvio Santos e atualmente — Foto: Reprodução/Instagram



Ao homenagear o apresentador, Alessandra agradeceu o aprendizado junto dele, o que certamente contribuiu para que tivesse a oportunidade de evoluir em caminho semelhante ao que o dono do SBT esteve, no comando de sorteios da Tele Sena.

Helen Ganzarolli

A modelo chegou no SBT nos anos 2000 a convite do apresentador Gugu Liberato, que comandava um programa aos sábados na emissora.

Helen Ganzarolli no início dos anos 2000 e atualmente — Foto: Reprodução



Logo ela passou a ser um rosto de outras atrações, inclusive do “Programa Silvio Santos”, o qual passou a integrar em 2009. Atualmente, Helen compõe o grupo que apresenta o programa “É tudo nosso”, nas noites do SBT, que estreou em março deste ano.

Patricia Salvador do Carmo

Desde 1998 como assistente de palco de Silvio, a também bailarina Patricia ficou 20 anos neste cargo. Ao prestar sua homenagem ao ex-chefe, ela afirmou: “Silvio era mais do que um patrão, era alguém que nos fazia acreditar que o impossível era possível, que com dedicação e paixão, podíamos alcançar qualquer sonho”. A modelo é casada e tem três filhos com Lázaro do Carmo Júnior, que foi presidente da Jequiti, uma das empresas do grupo do empresário.





A ex-assistente de palco Patricia Salvador do Carmo com Silvio Santos (à esq.) e atualmente com o marido, Lázaro do Carmo Júnior, ex-presidente da Jequiti — Foto: Reprodução/Instagram

