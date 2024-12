A- A+

CELEBRIDADES Benny Blanco: conheça o produtor musical que conquistou Selena Gomez pelo estômago Além de seu trabalho com bandas e artistas pop, Blanco também trabalhou com figuras icônicas do R&B, como Rihanna, Ed Sheeran, SZA, Bruno Mars, The Weeknd e Justin Bieber

Dizem que o caminho para o coração passa pelo estômago, e Benny Blanco parece ter levado isso a sério. O produtor musical, responsável por sucessos como “Moves Like Jagger” (Maroon 5) e “Diamonds”(Rihanna), encontrou uma nova paixão: a cozinha.



Com a mesma criatividade com que mistura beats, Blanco agora mistura temperos, transformando a cozinha em seu novo palco. E Selena Gomez, sua noiva, não poderia estar mais encantada com os dotes culinários do parceiro. Além de conquistar o paladar de Selena, Benny ganhou destaque nas redes sociais e no mundo editorial ao lançar seu livro de receitas, "Open Wide: A Cookbook for Friends".





Blanco começou sua carreira musical muito jovem, sendo influenciado por uma série de estilos, desde o hip-hop até a música pop e R&B. Ele começou a se destacar no final dos anos 2000, quando se tornou um colaborador constante de artistas de renome.

Além de seu trabalho com bandas e artistas pop, Benny Blanco também trabalhou com figuras icônicas do R&B, como Rihanna, Ed Sheeran, SZA, Bruno Mars, The Weeknd e Justin Bieber. Sua colaboração com Ed Sheeran em "Shape of You" foi um marco para sua carreira, se tornando uma das músicas mais ouvidas de todos os tempos.

Benny também tem se aventurado como artista solo. Em 2018, ele lançou seu primeiro single como artista, chamado "Eastside", uma colaboração com Halsey e Khalid, que rapidamente se tornou um grande sucesso.

Uma nova receita para o amor e o sucesso

Benny Blanco e Selena Gomez oficializaram o noivado neste mês, mas a parceria vai muito além do romance. Desde que começaram a namorar, em 2023, a comida tornou-se um elemento central no relacionamento. Selena frequentemente elogia os pratos preparados por Benny, que variam de receitas simples, como sopas e tamales, até criações elaboradas que ele compartilha com amigos e seguidores.

Em entrevistas recentes, Selena destacou que a culinária de Benny é uma forma de conexão e de criar memórias. “Fazer tamales juntos é uma de nossas tradições favoritas. É demorado, mas nos permite passar tempo de qualidade enquanto ouvimos música e conversamos”, disse a atriz durante um evento virtual de sua marca, Rare Beauty.

Embora não seja um chef profissional, Blanco trouxe autenticidade ao cenário gastronômico digital. Seus vídeos no Instagram, onde prepara pratos ao lado de personalidades da culinária, como Laurent Dagenais e Tieghan Gerard, conquistaram milhões de visualizações. Sua abordagem descontraída e humor fizeram de seus conteúdos um sucesso.

No livro "Open Wide", Benny divide histórias pessoais enquanto apresenta menus temáticos, como “É uma Festa na Piscina” e “Kibitz and Complain” — este último inspirado em receitas de sua mãe.

“Minha mãe trabalhava muito, então eu cresci inventando pratos para mim mesmo. Quando adolescente, meus amigos e eu criávamos os sanduíches mais malucos possíveis. Hoje, vejo a cozinha como um lugar para reunir pessoas e criar momentos especiais", confessou Benny em uma entrevista ao Food & Wine.

O Paladar de Selena

Entre as receitas favoritas de Selena, estão o “Best Potatoes Ever” e o filé de frango com pimenta, mel e parmesão, que Benny costuma preparar como lanche da madrugada. “Selena adora pratos reconfortantes. Às vezes, enquanto ela está no set de gravação, levo uma sopa ou algo que sei que vai alegrar o dia dela”, comentou Benny. Essa atenção aos detalhes reflete a dinâmica do casal, que equilibra o glamour de Hollywood com a simplicidade de momentos íntimos na cozinha.

Enquanto Benny ganha atenção no universo culinário, Selena continua a brilhar como atriz. Em 2024, ela protagonizou o filme Emília Perez, da Netflix, que estreou no Festival de Cannes e conquistou o prêmio do júri, além de troféus para o elenco.

A produção, que mistura drama e musicalidade, consolidou Selena como uma artista versátil, capaz de transitar entre diferentes gêneros. O sucesso do filme gerou expectativas para o Oscar, colocando Selena novamente nos holofotes do cinema.

A atriz já havia conquistado fãs na série Only Murders in the Building, onde sua química com Steve Martin e Martin Short foi aclamada pela crítica. Agora, com Emília Perez, Selena reforça seu talento em papéis desafiadores e emocionantes.

