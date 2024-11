Bicho de peçonha: Eriberto Leão encarna um marido tóxico em "Mania de Você"

A- A+

Eriberto Leão tem quebrado a cabeça nos estúdios de “Mania de Você”, da Globo. Na pele do tóxico Robson, o ator tem lidado com emoções e realidade difíceis de interpretar.



Mas toda a complexidade que envolve o enredo de João Emanuel Carneiro tem sido um motor importante para Eriberto no dia a dia de gravações.

“Tenho saído feliz das gravações porque o Robson é uma pessoa cruel e tóxica. Mas por ser a Mariana (Santos) fazendo a Fátima, tenho percebido sentimentos que eu não perceberia se não estivesse com a Mari em cena. Eles se gostam, apesar de tudo. Mas como se sustenta uma relação que se transforma em sentimentos muito nocivos? É um grande desafio e a gente gosta disso”, explica.

Controlador e vaidoso ao extremo, Robson é um executivo workaholic que pouco se dedica à mulher. Quando se refere a Fátima, papel de Mariana Santos, é quase sempre em tom depreciativo. Não perde a oportunidade de criticar a esposa e passa a dar em cima de outras mulheres.

“O Robson manipula muito a Fátima e a faz se ver de uma forma que não é real. Ele a convence do que ela não é, inclusive fisicamente. É um personagem desafiador e mostra como uma pessoa pode ser totalmente diferente fora de sua casa. Ele é tóxico, ambicioso, exige disciplina de todo mundo e de uma forma cruel. Não se importa com os outros, não trata bem seus funcionários e diferencia as pessoas de acordo com a classe social”, ressalta.

Para criar o manipulador Robson, Eriberto Leão garante que não precisou de uma profunda pesquisa. Assim como diversas pessoas, o ator conseguiu observar ao redor relacionamentos pouco saudáveis dentro da sociedade.

“É horrível que a sociedade ainda produz esse tipo de homem. É uma história muito real. Essas histórias existem em vários cantos. Isso é o mais assustador. Vejo nessa história na novela como um serviço mesmo. É importante abrir os olhos para esse tipo de relacionamento”, defende.

A trama de “Mania de Você” chega para engrossar a lista de trabalhos de Eriberto nos últimos anos. Antes da atual novela das nove, ele esteve em “Além da Ilusão” e também participou da reta final de “Terra e Paixão”. Esta, porém, é a primeira vez que ele trabalha com o autor João Emanuel.

“Nunca tinha trabalhado com ele. Estou apaixonado pelo texto do João. Era fã como telespectador, e estou ainda mais apaixonado agora. O texto tem várias camadas que me dão liberdade”, aponta.

“Mania de Você” – de segunda a sábado, às 21h30, na Globo

Pelas páginas

A novela das nove tem um ritmo de trabalho intenso. Eriberto Leão, por exemplo, tem encarado uma agenda lotada nos Estúdios Globo, localizados no Rio de Janeiro.

Por isso, para escapar da atribulada rotina, ele tem mergulhado nos bons e velhos livros.

“Eu adoro ler. Adoro conhecer o mundo através dos livros, através das histórias. É bom sair do mundo digital e entrar no analógico de papel. Amo autores clássicos, mas também leio autores modernos e contemporâneos”, explica.

Veja também

Polêmica Léo Picon é criticado por opinião sobre escala 6x1: saiba de onde vem a fortuna do influenciador